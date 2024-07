Napoli-Buongiorno, affare in chiusura nelle prossime ore: De Maggio rivela i dettagli della trattativa

Il Napoli vicino a chiudere per Buongiorno. Accordo nelle prossime ore. Si tratta col Torino. Le ultime sulla trattativa per il difensore.

Calciomercato Napoli: Buongiorno ad un passo, le parole di De Maggio

Il Napoli è a un passo da Alessandro Buongiorno. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa per il difensore del Torino è in dirittura d’arrivo.

De Maggio ha dichiarato: “Il Napoli in queste ore sta per chiudere l’affare Buongiorno con il Torino“. Una notizia che fa sognare i tifosi azzurri, pronti ad accogliere un rinforzo di primissimo livello per la difesa.

Accordo Napoli-Buongiorno: i dettagli svelati da De Maggio

Il direttore di Kiss Kiss Napoli ha fornito ulteriori dettagli sulla trattativa: “Il Napoli è vicinissimo alla definizione per l’accordo con Alessandro Buongiorno: dopo aver informato il Torino in maniera corretta che avrebbero incontrato l’agente Giuseppe Riso a Milano, definiti più o meno tutti gli accordi c’è da convincere il Torino“.

L’incontro decisivo e la strategia del Napoli

De Maggio ha poi svelato un retroscena importante: “L’accordo con Buongiorno è stato perfezionato ieri sera, il Napoli andrà con le spalle larghe dal Torino dicendo di avere l’ok con il calciatore“. Una mossa che potrebbe accelerare la chiusura della trattativa.

Buongiorno al Napoli: le prossime mosse

Con l’accordo col giocatore in tasca, il Napoli si prepara ora a trattare col Torino. La volontà di Buongiorno potrebbe essere decisiva per convincere il club granata a lasciar partire il suo difensore.

