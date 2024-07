De Maggio: “Il Napoli sta per chiudere quattro calciatori. Lukaku, no al Milan vuole Conte”

Secondo Valter De Maggio, Manna è al lavoro per quattro calciatori. per rivela: Lukaku vuole solo il Napoli. Tutte le ultime di mercato.

Lukaku-Napoli: il belga rifiuta Milan e Arabia per gli azzurri

Il Napoli si prepara a una rivoluzione di mercato. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha svelato importanti novità sul calciomercato azzurro, con Romelu Lukaku al centro delle attenzioni.

De Maggio rivela: “Romelu Lukaku ed Antonio Conte si sono promessi amore: il Milan lo tenta, l’Arabia Saudita lo vuole, ma il calciatore a Bruxelles vuole solo il Napoli.” Una dichiarazione che potrebbe sconvolgere gli scenari di mercato.

Calciomercato Napoli: Manna prepara quattro colpi per Conte

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la rosa. Rafa Marin è già stato chiuso e arriverà per il ritiro di Dimaro. Per Leonardo Spinazzola, c’è stato un incontro con l’agente Davide Lippi per accelerare la trattativa. Alessandro Buongiorno del Torino è vicino dopo un summit con Beppe Riso, mentre per Mario Hermoso si stanno definendo i dettagli sulle commissioni.

Buongiorno-Napoli: i tempi dell’arrivo del difensore

De Maggio precisa: “Il calciatore del Torino non arriverà a Dimaro solo perché ha giocato l’Europeo e dovrà godere di qualche settimana in più di vacanza.” Il centrale si unirà alla squadra successivamente.

Lukaku al Napoli: Osimhen la chiave per chiudere

Per l’arrivo di Lukaku, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, “sarà decisiva la cessione del nigeriano Victor Osimhen per chiudere.” La partenza del bomber nigeriano potrebbe aprire le porte all’arrivo del belga.

