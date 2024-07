Spinazzola al Napoli: si chiude a breve, arriva il secondo rinforzo per Conte

Il Napoli vicinissimo a chiudere un altro colpo importante per la difesa azzurra: Spinazzola potrebbe arrivare presto all’ombra del Vesuvio.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Leonardo Spinazzola è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli, dopo aver concluso il suo rapporto con la Roma. Secondo fonti vicine alla trattativa, il terzino sta per firmare il suo contratto con il club partenopeo a parametro zero.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta dimostrando un’immediata volontà di rinforzare la squadra per la prossima stagione. In accordo con l’allenatore Antonio Conte, Manna ha individuato in Spinazzola un elemento chiave per rafforzare il reparto difensivo. Il giocatore, libero dal vincolo contrattuale con la Roma, è destinato a sostituire Mario Rui, in partenza da Napoli.

Secondo quanto riportato da fonti ben informate, i negoziati sono entrati nella fase conclusiva. Il Napoli ha compiuto ulteriori progressi nelle trattative e confida di chiudere l’affare nelle prossime ore. Questo permetterebbe al club di garantire un secondo importante rinforzo per il prossimo ritiro estivo a Dimaro-Folgarida, dopo l’acquisto di Rafa Marin.

“Il club azzurro ha accelerato i contatti anche nelle ultime ore”, sottolinea La Repubblica. “Spinazzola potrebbe unirsi presto alla squadra in Val di Sole per la preparazione estiva, accettando un contratto biennale che riflette il suo impegno verso il progetto napoletano. Il Napoli, naturalmente, presterà particolare attenzione alla condizione fisica del giocatore”.

Se confermato, l’arrivo di Leonardo Spinazzola rappresenterebbe un importante colpo di mercato per il Napoli, che punta a rafforzare la propria competitività in vista della prossima stagione calcistica.