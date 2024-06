Calciomercato Napoli: Buongiorno, Cairo chiede una cifra monstre. Hermoso più vicino

Calciomercato Napoli: Buongiorno costa 45 milioni, troppo per gli azzurri. Hermoso più vicino, ma restano ostacoli.

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Due nomi sono in cima alla lista: Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Ma le trattative procedono su binari differenti.

Buongiorno-Napoli: la richiesta di Cairo frena la trattativa

Alessandro Buongiorno è l’obiettivo numero uno per la difesa azzurra, fortemente voluto da Antonio Conte. Tuttavia, la trattativa sembra complicarsi:

“Conte ha individuato in Alessandro Buongiorno l’uomo giusto su cui costruire la sua prossima difesa, ma c’è un problema. Il Torino ha già fatto sapere che per meno di 45 milioni di euro Buongiorno non parte: una cifra tutt’altro che banale e alla quale il Napoli sembra non essere disposto a voler arrivare”.

La richiesta del presidente Cairo appare eccessiva per le casse del club partenopeo, mettendo in serio dubbio la fattibilità dell’operazione.

Hermoso si avvicina: gli ostacoli da superare

Mentre la pista Buongiorno si complica, il Napoli sembra fare progressi per Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, rendendo l’operazione potenzialmente più economica:

“Dall’Atletico invece continua ad avvicinarsi Mario Hermoso. Il centrale spagnolo è entrato nell’ultima settimana di contratto con i Colchoneros, da diverso tempo il Napoli lo corteggia, con l’aiuto speciale di Conte con cui ha già avuto dei colloqui privati: l’ostacolo più difficile da superare rimangono le commissioni, oltre a qualche dettaglio sull’ingaggio”.

La trattativa per Hermoso sembra essere in una fase più avanzata, con Conte che gioca un ruolo attivo nel corteggiamento del giocatore. Tuttavia, restano da risolvere questioni economiche, in particolare le commissioni agli agenti e alcuni dettagli contrattuali.

Le strategie del Napoli

Il club azzurro si trova di fronte a due situazioni diverse:

Buongiorno: un investimento importante per un giovane talento italiano, ma con costi proibitivi. Hermoso: un’opportunità di mercato per un giocatore esperto, a costo zero ma con ingaggio e commissioni da definire.

La scelta tra i due profili potrebbe dipendere non solo dall’aspetto economico, ma anche dalle strategie tattiche che Conte intende adottare per la prossima stagione.

Le prossime mosse

Nelle prossime settimane, il calciomercato del Napoli potrebbe subire un’accelerazione. La società dovrà valutare attentamente pro e contro di entrambe le opzioni, considerando l’impatto economico e tecnico sul lungo termine.

Restate connessi a napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulle trattative Buongiorno e Hermoso e su tutte le novità del calciomercato del Napoli!