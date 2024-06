Di Lorenzo: “Critiche meritate, con Spalletti rapporto speciale. Forse con un altro CT non avrei giocato”

Di Lorenzo accetta le critiche e loda Spalletti dopo Italia-Croazia. Il capitano del Napoli rivela: “Con un altro CT non avrei giocato”.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e pilastro della Nazionale italiana, ha rilasciato dichiarazioni significative ai microfoni di Rai 1 dopo il pareggio con la Croazia. Il terzino azzurro ha toccato vari temi, dalla prestazione della squadra alle critiche personali, fino al rapporto con il CT Luciano Spalletti.

La qualificazione e l’autocritica

Di Lorenzo ha commentato la prestazione dell’Italia:

“È stata una partita sofferta, però l’importante era passare il girone, un girone difficile. Però siamo contenti, pareggiare e passare così all’ultimo è bello. Magari con la Spagna abbiamo dato questo senso di fragilità che una grande squadra come la nostra non deve avere.”

Il giocatore ha poi aggiunto, con maturità:

“Dobbiamo sicuramente crescere, anche se in questi tornei brevi il tempo per farlo è poco. Sicuramente a livello di gioco si può fare meglio, ma a livello di atteggiamento però non si può dire niente, è un punto da cui bisogna ripartire.”

Le scelte tattiche di Spalletti

Sulla strategia adottata contro la Croazia, Di Lorenzo ha spiegato:

“Il mister ha provato a cambiare qualcosa, sapevamo che con la loro difesa a 4 potevano subire l’ampiezza dei quinti. Nel primo tempo sono partito io largo, poi è entrato Fede (Chiesa, ndr) che sicuramente è più attaccante e ha messo in difficoltà la loro difesa e quindi ha dato una grandissima mano a tutta la squadra. Quindi sicuramente una lettura giusta questa”

Di Lorenzo sulle critiche e il rapporto con Spalletti

Il capitano del Napoli ha affrontato con onestà le critiche ricevute:

“Io penso che sono stato anche giustamente criticato, comunque quando uno becca una serata no in un torneo così, quando il livello è così alto, è giusto essere criticato. Poi Io so benissimo che io non sono il giocatore che ha giocato contro la Spagna, vado avanti con grandissimo equilibrio e continuo a lavorare.”

Particolarmente toccante è stata la sua dichiarazione sul rapporto con Spalletti:

“Ho un rapporto con lui bellissimo, e posso anche dire che magari se c’era un altro allenatore stasera non avrei giocato, lo dico sinceramente. Però lui mi ha dato fiducia e per un giocatore sentire la fiducia è importantissimo, e io darò sempre il massimo per lui, per lo staff e per tutti i compagni”

