Marchisio racconta Conte: “Allenamenti a rischio infarto, auguri al Napoli”

Marchisio svela gli allenamenti estremi di Conte: corse notturne e rischi d’infarto. Un’anteprima di ciò che attende il Napoli?

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rivelato dettagli sorprendenti sugli allenamenti di Antonio Conte durante un’intervista con Giulia Mizzoni. Le sue parole fanno luce sul rigore e l’intensità che attendono il Napoli sotto la guida del nuovo tecnico.

Marchisio ha condiviso un aneddoto particolarmente illuminante sul metodo Conte:

“Il primo anno in ritiro con lui andammo a Philadelphia, beccammo 10 giorni di caldo infernale, con tanta umidità. Atterriamo lì a ora di cena, per maltempo rimaniamo in aeroporto, erano le 10.30 di sera. Pensavo di andare in albergo a mangiare velocemente e poi a dormire perché all’indomani mattina ci sarebbe stato l’allenamento”