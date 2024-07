TUTTOSPORT PRIMA PAGINA – Buongiorno-Napoli, De Laurentiis ha fretta: contratto di 5 anni con ingaggio a salire

L’edizione odierna di Tuttosport si è soffermata sull’accordo tra Napoli e Torino per il difensore Alessandro Buongiorno.

La scena calcistica italiana è in fermento con la possibile chiusura della trattativa tra Napoli e Torino, come riportato in esclusiva sulla prima pagina di TuttoSport. Secondo quanto emerso, i dirigenti dei due club si sono incontrati a Milano per discutere i dettagli di un accordo imminente. La priorità è arrivare a un’intesa prima che la stagione prenda il via, con il presidente De Laurentiis che ha espresso urgenza nel chiudere l’affare.

“Toro: Buongiorno tratta col Napoli. Vertice a Milano: si cerca l’accordo, poi palla a Cairo. De Laurentiis ha fretta, da oggi lavorerà all’intesa tra i club. In ballo un contratto di 5 anni con ingaggio a salire da 2,5 a 3 milioni“ si legge sul giornale.

Il punto cruciale della trattativa è il contratto in discussione: si parla di un accordo quinquennale che potrebbe vedere l’ingaggio del giocatore salire da 2,5 a 3 milioni di euro all’anno.

