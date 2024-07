SKY- Buongiorno-Napoli, cena tra Manna e l’agente del giocatore. La nuove offerta del club azzurro vicina alla richieste di Cairo

Nella serata di ieri è andata in scena la cena tra il ds del Napoli Giovanni Manna e l’agente di Buongiorno, Giuseppe Riso.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli è prossimo a un colpo di mercato decisivo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Alessandro Buongiorno, difensore del Torino.

Nel corso della serata di ieri, il Napoli ha fatto passi significativi verso l’acquisto del difensore granata. Come riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha incontrato Giuseppe Riso, agente del giocatore, in un incontro determinante tenutosi in un ristorante milanese. Questo incontro rappresenta un passo avanti decisivo nelle trattative per portare il difensore azzurro alla corte di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Ecco quanto rivelato da Di Marzio sul suo portale ufficiale:

“Quello di Alessandro Buongiorno è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare la difesa che avrà a disposizione Antonio Conte. Nella serata si è consumato un incontro tra il club campano, nella figura di Giovanni Manna, e l’agente di proprietà del giocatore del Torino, Giuseppe Riso. Come raccolto dalla nostra redazione – precisa il noto cronista – l’incontro tra il procuratore di Alessandro Buongiorno ed il dirigente del Napoli è andato in scena presso un ristorante di Milano. Il Napoli vuole cercare di trovare l’accordo del difensore in queste ore, per poi trattare con il Torino”.

Il giornalista esperto di calciomercato ha sottolineato l’importanza di questo incontro, evidenziando che il Napoli è ora più vicino che mai a raggiungere un accordo con il Torino per Buongiorno. L’offerta attuale del Napoli si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra che sembra avvicinarsi alle richieste del presidente del Torino, Urbano Cairo.

“Buongiorno e il Napoli mai così vicini! Contatti positivi tra i club, con il Napoli che si è avvicinato alle richieste di Cairo: la nuova offerta è di 35 milioni di euro. Si registrano passi avanti”.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il Napoli riuscirà a chiudere definitivamente l’affare con il Torino.