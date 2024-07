SKY: Buongiorno-Napoli, svolta vicina. Cena Manna-Riso. La nuova offerta di ADL – VIDEO

Il Napoli accelera per Buongiorno. Manna incontra l’agente Riso a cena. Nuova offerta di 35 milioni al Torino. Di Marzio: ‘Mai così vicini’. Le ultime sulla trattativa.

Incontro Manna-Riso: cena a Milano per Buongiorno

Il Napoli stringe i tempi per Alessandro Buongiorno. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la trattativa per il difensore del Torino è entrata in una fase decisiva.

Di Marzio rivela: “Nella serata si è consumato un incontro tra il club campano, nella figura di Giovanni Manna, e l’agente di proprietà del giocatore del Torino, Giuseppe Riso. L’incontro è andato in scena presso un ristorante di Milano.”

La strategia del Napoli: prima il giocatore, poi il Torino

L’obiettivo degli azzurri è chiaro: “Il Napoli vuole cercare di trovare l’accordo del difensore in queste ore, per poi trattare con il Torino“. Buongiorno è “il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare la difesa che avrà a disposizione Antonio Conte“.

Nuova offerta al Torino: 35 milioni per Buongiorno

Di Marzio svela: “Contatti positivi tra i club, con il Napoli che si è avvicinato alle richieste di Cairo: la nuova offerta è di 35 milioni di euro. Si registrano passi avanti“.

Di Marzio: “Buongiorno e il Napoli mai così vicini!”

Il giornalista di Sky Sport è ottimista: “Buongiorno e il Napoli mai così vicini!“, sottolineando come l’affare potrebbe concludersi positivamente a breve.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Buongiorno-Napoli e le ultime novità sul calciomercato azzurro!