GAZZETTA – Manna, poker di acquisti: dopo Rafa Marin, chiuso il secondo colpo targato Spinazzola

Dopo Rafa Marin il direttore sportivo Giovanni Manna ha quasi chiuso anche il secondo colpo dell’era Conte targato Leonardo Spinazzola.

Il Napoli continua a fare incetta sul mercato estivo con un altro colpo mirato sotto la guida del Direttore Sportivo Giovanni Manna. L’ultimo acquisto di rilievo è Leonardo Spinazzola, l’ex esterno della Roma recentemente svincolatosi, pronto a portare la sua esperienza e talento nella squadra partenopea.

Spinazzola è stato un obiettivo prioritario per il tecnico Antonio Conte, che ha insistito sul suo arrivo per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il giocatore, noto per la sua versatilità e la capacità di operare sia come terzino che come ala, rappresenterà una risorsa cruciale per il Napoli, che punta a riscattarsi dopo una stagione altalenante.

Con questa mossa, il Napoli ha concluso il secondo affare significativo dell’era Conte, dopo l’arrivo di Rafa Marin. Il contratto biennale di Spinazzola è stato finalizzato durante una sessione negoziale intensa a Milano, evidenziando l’impegno del club nell’affermarsi come protagonista sul mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli ha rapidamente cementato la firma di Spinazzola, garantendo la sua disponibilità per il raduno imminente. Questo annuncio rappresenta un altro passo avanti nella strategia di Manna, che sta pianificando ulteriori mosse per rinforzare la squadra. Ecco quanto si legge:

“E ieri a Milano ha messo a segno il secondo colpo dopo Rafa Marin, definendo l’arrivo di Leonardo Spinazzola, svincolato dalla Roma. L’esterno firmerà un contratto biennale e sarà disponibile già per il raduno”.

Si prevede che i prossimi obiettivi del Napoli includano il difensore centrale Alessandro Buongiorno e un altro profilo ancora da definire, forse Hermoso.