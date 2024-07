Hermoso-Napoli, il Corsport: “L’Inter tenta lo sgambetto agli azzurri, ma ci sono due ostacoli da superare”

L’Inter s’inserisce su Mario Hermoso, appena uscito dal contratto con l’Atletico. ma ancora senza una nuova squadra.

Nel fervore del mercato estivo, l’Inter si prepara a una mossa audace per rinforzare la difesa, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il club milanese ha messo nel mirino Mario Hermoso, il difensore centrale recentemente svincolatosi dall’Atletico Madrid.

Dopo aver tentato senza successo l’acquisto di Buongiorno, l’Inter ha ora impostato la sua attenzione su Hermoso, un obiettivo ‘condiviso’ anche dal Napoli. La trattativa è in corso, ma ci sono due ostacoli significativi che potrebbero complicare il trasferimento del giocatore in nerazzurro.

Due ostacoli da superare

Il primo ostacolo riguarda le condizioni contrattuali di Hermoso, le cui richieste economiche e relative commissioni sono considerate particolarmente elevate. Questo, nonostante il giocatore sia attualmente svincolato e libero di negoziare con qualsiasi club interessato.

Il secondo ostacolo, invece, riguarda la necessità dell’Inter di rimpiazzare Buchanan, attualmente infortunato, con una nuova opzione valida in difesa. Questo spingerebbe Carlos Augusto a tornare al suo ruolo originario sulla fascia sinistra, liberando lo spot di vice-Bastoni per l’eventuale new-entry nel reparto difensivo. Ecco quanto si legge sul noto quotidiano sportivo:

“Cambio di piani. Invece che puntare su un altro esterno, per coprire il vuoto “aperto” dall’infortunio di Buchanan, l’Inter andrà a caccia di un difensore centrale. La motivazione è facilmente comprensibile: in questo modo, Carlos Augusto verrebbe liberato, tornando sulla fascia sinistra a fare il vice Dimarco e non più il vice-Bastoni, spot che sarebbe destinato alla new-entry”.

Poi ancora: “Tra l’altro, c’è già un nome che ha cominciato a circolare nelle stanze di viale Liberazione: si tratta di Hermoso, appena uscito dal contratto con l’Atletico, ma ancora senza una nuova squadra, seppure molto corteggiato. Ci sono, però, un paio di ostacoli. Innanzitutto, l’ingaggio e le commissioni: presumibilmente le richieste saranno particolarmente consistenti, visto che Hermoso è svincolato”.