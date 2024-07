MEDIASET – L’Al Ahli corteggia Osimhen, ma il nigeriano spera ancora in un’offerta del PSG

Il Napoli sta trattando con l’Al Ahli per il trasferimento del bomber nigeriano, ma Osimhen attende un’offerta concreta dal PSG.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. L’attaccante del Napoli Victor Osimhen si trova al centro di una trama avvincente di mercato che coinvolge club di alto profilo e ambizioni da top player. Seppure il nigeriano continui a lavorare sotto la guida di Antonio Conte, le sue speranze rimangono rivolte al PSG, anche se al momento il club francese non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. L’attaccante, infatti, sta valutando il futuro mentre l’Al Ahli, club dell’Arabia Saudita, sembra essere in pole position per assicurarsi i suoi servizi.

Secondo le recenti notizie riportate da SportMediaset, l’Al Ahli, squadra di punta della Saudi Pro League, è attualmente in vantaggio nella corsa per Victor Osimhen. Il club saudita, rinforzato da giocatori di calibro come Roberto Firmino, Franck Kessié e Merih Demiral, ha fatto significativi passi in avanti nelle trattative con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, Osimhen sembra ancora indeciso e spera in un’offerta concreta da parte del Paris Saint-Germain, che potrebbe cambiare le sue attuali opzioni di mercato.

L’attesa di un’offerta dal PSG

Victor Osimhen, che ha dimostrato un formidabile stato di forma con il Napoli, è attratto dall’idea di trasferirsi al PSG, un club che potrebbe offrirgli una piattaforma ideale per competere a livello internazionale e ricostruire l’attacco parigino dopo l’addio di Kylian Mbappé. Nonostante le trattative con l’Al Ahli stiano proseguendo, Osimhen continua a tenere d’occhio le mosse del PSG, nella speranza che il club francese decida di fare un passo concreto verso un possibile accordo.

L’attaccante nigeriano è consapevole delle opportunità che potrebbe perdere nel caso in cui dovesse accettare l’offerta dell’Al Ahli senza una proposta formale da parte del PSG. Fonti vicine al calciatore riferiscono che Osimhen è preoccupato di essere “sedotto e poi abbandonato” da Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, qualora quest’ultimo decidesse di non avanzare ulteriormente con l’offerta.

In un contesto di mercato incerto e competitivo, Osimhen potrebbe anche adottare una strategia più cauta, rallentando i ritmi della preparazione estiva per evitare infortuni che potrebbero compromettere le sue opzioni future. La situazione si fa sempre più interessante e il futuro del nigeriano potrebbe prendere una piega decisiva nei prossimi giorni.