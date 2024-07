Osimhen, il Napoli impone una deadline. Il Nigeriano ha parlato con l’agente

Il Napoli fissa una scadenza per il futuro di Osimhen. L’attaccante vuole la Premier, ma l’Arabia è un’opzione. Le ultime sul mercato azzurro.

Il Napoli impone una deadline per Osimhen

La situazione di Victor Osimhen tiene banco in casa Napoli. Il club partenopeo, deciso a risolvere la questione in tempi brevi, ha imposto una scadenza all’attaccante nigeriano. Secondo fonti vicine alla società, Osimhen ha ora 10 giorni valutare eventuali offerte dalla Premier League all’Arabia.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, la mossa del Napoli mira a sbloccare una situazione di stallo che si protrae dall’inizio del mercato estivo. Se entro la scadenza fissata non dovessero arrivare proposte concrete , il giocatore dovrà prendere in considerazione altre opzioni, inclusa la permanenza.

La preferenza di Osimhen e le alternative

Per Il Mattino, le intenzioni di Osimhen sembrano chiare: il bomber nigeriano punta alla Premier League. Tuttavia, nonostante l’interesse di diversi club inglesi, finora non sono pervenute offerte ufficiali. Il Paris Saint-Germain resta vigile, ma anche dal fronte parigino non sono arrivate proposte concrete.

L’opzione Arabia Saudita, finora scartata dal giocatore, potrebbe diventare una possibilità concreta se non si concretizzassero altre alternative. Il Napoli, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti: la clausola rescissoria da 130 milioni di euro resta un ostacolo significativo per molti club interessati.

Il fattore Conte e un possibile colpo di scena

Per il quotidiano Napoletano l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha introdotto un nuovo elemento nell’equazione. L’allenatore pugliese, noto per la sua capacità di motivare i giocatori, sembra aver avuto un impatto positivo su Osimhen. Il nigeriano, partito per il ritiro di Dimaro con la squadra, ha mostrato un atteggiamento sorprendentemente sereno e positivo.

Questo cambiamento nell’umore di Osimhen ha aperto scenari inaspettati. Se il giocatore dovesse rimanere a Napoli anche per il secondo ritiro a Castel di Sangro, non sarebbe da escludere un clamoroso ripensamento. La possibilità che Osimhen possa decidere di restare in azzurro, nonostante le voci di mercato, sta prendendo corpo.

Le parole dell’agente e la posizione del club

Roberto Calenda, agente di Osimhen, ha consigliato al suo assistito di mantenere la calma e aspettare l’offerta giusta. Il Napoli, per bocca di Conte, ha ribadito che la situazione non è cambiata: la clausola rescissoria resta valida e il club non ha intenzione di svendere il suo gioiello.

Mentre il tempo scorre verso la scadenza imposta dal Napoli, il futuro di Osimhen resta incerto. Tra la Premier League sognata, l’Arabia Saudita come piano B e un possibile futuro ancora in azzurro, le prossime due settimane si preannunciano decisive per il destino del bomber nigeriano.

Restate sintonizzati su napolipiu.com per gli ultimi aggiornamenti sulla saga Osimhen. Come si concluderà questa vicenda di mercato? Lasciate un commento con le vostre previsioni!