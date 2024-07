Pedullà: “Di Lorenzo resta a Napoli, domani l’annuncio. Osimhen occhio al PSG. Lukaku vuole Conte”

Alfredo Pedullà rivela che Di Lorenzo annuncerà la permanenza al Napoli, il PSG potrebbe tornare su Osimhen e Lukaku è pronto a raggiungere Conte. Le ultime di mercato.

Di Lorenzo sceglie il Napoli: l’annuncio sui social

Alfredo Pedullà, rinomato esperto di calciomercato di Sportitalia, ha rilasciato importanti aggiornamenti sulle trattative del Napoli, gettando nuova luce sul futuro di alcuni giocatori chiave e sulle possibili mosse del club partenopeo.

La notizia più immediata riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo. Secondo Pedullà, il terzino azzurro metterà fine alle speculazioni sul suo futuro con un annuncio ufficiale: “Domani Di Lorenzo pubblicherà un post social per comunicare ufficialmente la sua decisione di restare a Napoli. Sarà una decisione definitiva, con il capitano azzurro che dunque resterà a disposizione di Conte.” Questa mossa dovrebbe porre fine alle polemiche degli ultimi mesi, confermando Di Lorenzo come pilastro del progetto Napoli.

Osimhen e il PSG: si riaccende la pista francese?

Per quanto riguarda Victor Osimhen, Pedullà ha rivelato interessanti retroscena. Il giornalista ha ricordato come già 13 mesi fa avesse anticipato l’interesse del Paris Saint-Germain per il nigeriano. Ora, la situazione potrebbe evolversi: “La Premier? Al momento è ferma, nulla escludiamo ma oggi non ci sono margini. L’Arabia? Tracce chiare da metà giugno, Al-Ahli (soprattutto) e dintorni, ricordando che il mercato da quelle parti aprirà tra circa una settimana. Quindi, ora dipenderà soprattutto dal PSG e dalla volontà di uscire allo scoperto.”

Pedullà sottolinea come la clausola da 130 milioni di euro sia stata “l’anticamera di una situazione da sbloccare in questa sessione estiva”. Il futuro di Osimhen sembra quindi ancora incerto, con il giocatore che partirà per il ritiro di Dimaro in attesa di novità.

Lukaku-Napoli: l’attaccante attende il via libera

La rivelazione più intrigante riguarda Romelu Lukaku. Pedullà afferma: “Il Napoli aspetta e sa già, da settimane e settimane, come sostituire Osimhen: un certo Lukaku non vede l’ora di tornare a lavorare con Antonio Conte.” Il giornalista suggerisce che, in caso di cessione di Osimhen, il Napoli non avrebbe problemi a offrire la cifra necessaria – da 30 milioni in su – per assicurarsi Lukaku dal Chelsea.

Questa mossa potrebbe rappresentare un colpo di scena nel mercato estivo, riunendo Lukaku e Conte, coppia che ha già dimostrato grande sintonia in passato.

