Napoli, 28 convocati per Dimaro: Osimhen c’è. Le scelte di Conte

Il Napoli ha diramato la lista dei 28 convocati per il ritiro di Dimaro. Presenti Osimhen e i nuovi acquisti, assenti i nazionali. Le prime scelte di Conte per la nuova stagione.

L’11 luglio 2024 segna l’inizio ufficiale della nuova stagione del Napoli, con la partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. La SSC Napoli ha diramato la lista dei 28 giocatori convocati da Antonio Conte per questa prima fase di preparazione in Trentino-Alto Adige, svelando le prime scelte del nuovo tecnico per la squadra 2024/2025.

I big presenti: Osimhen guida l’attacco azzurro a Dimaro

Nonostante le voci di mercato, Victor Osimhen figura tra i convocati, confermando la sua presenza in questa fase cruciale della preparazione. Accanto al nigeriano, spiccano altri nomi di peso come Politano, Anguissa, Mario Rui, Cajuste, Natan, Lindstrom e Juan Jesus. La loro presenza sottolinea l’importanza che Conte attribuisce a questo primo ritiro per gettare le basi della nuova stagione.

Nuovi acquisti e ritorni: Spinazzola e Marin pronti al debutto

Grande attesa per i volti nuovi che si uniranno al gruppo. I recenti acquisti Leonardo Spinazzola e Rafa Marin avranno l’opportunità di integrarsi fin da subito nei meccanismi di Conte.

Accanto a loro, figurano altri nomi interessanti come Caprile, Cheddira e il giovane talento Popovic. Il ritiro sarà anche l’occasione per valutare giocatori di ritorno dai prestiti, tra cui Gaetano e Zerbin, oltre a giovani promesse della Primavera come D’Avino, Russo, Turi e Sorrentino.

Le assenze illustri: nazionali attesi a Castel di Sangro

Tra gli assenti si notano i giocatori impegnati negli Europei e Mathias Olivera, reduce dalla Copa America. Questi elementi si uniranno al gruppo più avanti, precisamente il 25 luglio, quando la squadra si sposterà a Castel di Sangro per la seconda fase del ritiro. Sarà in quella sede che Conte avrà a disposizione l’intero organico per implementare appieno le sue idee tattiche.

L’importanza del ritiro di Dimaro per il nuovo corso Conte

Questo primo ritiro rappresenta un momento cruciale per il nuovo corso targato Antonio Conte. Il tecnico avrà l’opportunità di iniziare a plasmare la squadra secondo la sua visione, lavorando sia sull’aspetto fisico che su quello tattico. L’obiettivo è creare fin da subito quell’unità di gruppo e quella mentalità vincente che hanno sempre contraddistinto le sue squadre.

La presenza di un mix di giocatori esperti, nuovi acquisti e giovani promesse offre a Conte un’ampia gamma di opzioni per iniziare a delineare l’ossatura della squadra per la prossima stagione. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire le gerarchie e le strategie che il nuovo allenatore intende adottare per riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano.

