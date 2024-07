Calmoroso Bargiggia: “Offerta mostruosa del PSG al Napoli per Osimhen e Kvaratskhelia”

Bargiggia rivela l’offerta shock del PSG per due stelle del Napoli. I dettagli della notizia che sta facendo tremare i tifosi azzurri.

Bargiggia: offerta shock del PSG per Osimhen e Kvaratskhelia

Una notizia bomba scuote il mercato del Napoli. Il noto giornalista Paolo Bargiggia ha lanciato un’indiscrezione clamorosa sul suo canale X che, se confermata, potrebbe rivoluzionare gli scenari del calciomercato estivo.

Secondo quanto riportato da Bargiggia, il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi sui due gioielli del Napoli, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Il giornalista ha scritto testualmente:

Il PSG fa tremare il Napoli : offerti 200 mln di euro per Osimhen e Kvaratskhelia. Quale sarà la risposta di De Laurentiis?

Le possibili implicazioni per il Napoli

Se confermata, l’indiscrezione di Bargiggia sull’offerta del PSG per Osimhen e Kvaratskhelia, metterebbe il presidente Aurelio De Laurentiis di fronte a una decisione cruciale. Da un lato, la cifra proposta è astronomica e potrebbe garantire al Napoli un tesoretto importante per rifondare la squadra. Dall’altro, cedere i due migliori giocatori della rosa in un colpo solo potrebbe compromettere seriamente le ambizioni del club per la prossima stagione.

Osimhen e Kvaratskhelia: i pilastri del Napoli

Osimhen e Kvaratskhelia sono stati fondamentali per il successo del Napoli nelle ultime stagioni. Il nigeriano si è affermato come uno dei migliori attaccanti d’Europa, mentre il georgiano ha stupito tutti con le sue giocate e la sua capacità di fare la differenza. La loro eventuale partenza rappresenterebbe una perdita tecnica enorme per gli azzurri.

In attesa di conferme: la palla passa a De Laurentiis

Al momento, è importante sottolineare che si tratta solo di un’indiscrezione. Non ci sono ancora conferme ufficiali né da parte del Napoli né del PSG. Tuttavia, la notizia ha già scatenato l’entusiasmo e la preoccupazione dei tifosi napoletani. Tutti gli occhi sono ora puntati su De Laurentiis, in attesa di capire se e come risponderà a questa presunta offerta faraonica.

De Laurentiis dovrebbe accettare o rifiutare?

