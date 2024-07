Buongiorno-Napoli: domani le visite mediche, poi alla FilmAuro per la firma

Il trasferimento di Buongiorno al Napoli è alle battute finali. Domani il difensore sosterrà le visite mediche poi la firma alla FilmAuro.

Buongiorno-Napoli: domani le visite mediche

Il trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli è ormai alle battute finali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata di domani potrebbe essere decisiva per la conclusione dell’affare.

Il quotidiano sportivo rivela che i legali di entrambe le parti hanno lavorato senza sosta per finalizzare tutti i dettagli dell’operazione. Come riporta il Corriere dello Sport: I legali della società e quelli del giocatore hanno lavorato senza sosta anche ieri alla documentazione e ai contratti, per mettere a punto gli ultimi dettagli e poi schiacciare il pulsante che metterà in moto tutto il meccanismo finale.

Il programma per domani: test fisici e firma

La giornata di domani si preannuncia intensa e decisiva. Secondo il Corriere dello Sport: L’obiettivo è firmare domani a Roma, dopo i test fisici. Questo passaggio cruciale segnerà ufficialmente l’inizio dell’avventura di Buongiorno con la maglia azzurra.

Buongiorno: tra emozioni e fatica

Il difensore si trova al centro di un vortice di emozioni in questo momento cruciale della sua carriera. Il quotidiano sottolinea: Buongiorno, tra l’altro, non è soltanto al centro di una tempesta di emozioni e belle sensazioni sospese tra passato, presente e futuro, ma è anche reduce dalla fatica supplementare degli Europei . Questo dettaglio aggiunge un ulteriore elemento di interesse alla vicenda, considerando lo stato fisico e mentale del giocatore in vista dei test medici.

Le implicazioni per il Napoli

L’arrivo di Buongiorno rappresenterebbe un rinforzo significativo per la difesa del Napoli. Il club partenopeo si assicurerebbe uno dei difensori italiani più promettenti, pronto a integrarsi nel progetto tecnico della squadra.

Non perdetevi gli sviluppi di questa emozionante trattativa! Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle visite mediche di Buongiorno e la firma ufficiale con il Napoli. Saremo pronti a fornirvi ogni dettaglio e retroscena di questa operazione di mercato. Come pensate che Buongiorno si integrerà nella difesa azzurra? Commentate l’articolo e condividete le vostre opinioni. Napolipiu.com è la vostra fonte numero uno per vivere ogni momento del calciomercato del Napoli!