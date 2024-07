Napoli, scatta l’era Conte: oggi il raduno a Castel Volturno. Osimhen presente

Il Napoli si raduna a Castel Volturno per l’inizio dell’era Conte. Alle 8 si sono aperti i cancelli del Training Center del Napoli.

È il giorno che tutti i tifosi del Napoli aspettavano: alle 9 di questa mattina, con il raduno a Castel Volturno, prende ufficialmente il via l’era di Antonio Conte. Una giornata che segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia del club partenopeo.

Il raduno di oggi a Castel Volturno non è solo l’inizio della preparazione per la nuova stagione, ma rappresenta un vero e proprio punto di svolta per il Napoli. Per la prima volta dopo 14 anni, gli azzurri si ritrovano senza la prospettiva delle coppe europee, ma con la determinazione di riconquistare il proprio posto ai vertici del calcio italiano sotto la guida di Antonio Conte.

Il presidente De Laurentiis ha scelto Conte come allenatore-manager, concedendogli un’ampia libertà decisionale, forse mai vista prima nel club. Questa mossa audace potrebbe ridefinire le dinamiche della squadra e le ambizioni per la prossima stagione.

Castel Volturno: i primi arrivi al raduno del Napoli

L’attesa per l’arrivo di Conte è palpabile, ma intanto i giocatori hanno già iniziato a varcare i cancelli del centro sportivo. Juan Jesus è stato il primo a presentarsi, puntuale alle 8 del mattino. Quindici minuti dopo, è stata la volta di Victor Osimhen, seguito a ruota da Mario Rui, Lindstrom, Politano, Rrhmani e Ngonge.

L’arrivo di Osimhen, in particolare, ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza al raduno, nonostante le voci di mercato, potrebbe essere un segnale importante per il futuro della squadra.

Mentre scriviamo, si attende ancora l’arrivo di Antonio Conte, il cui ingresso a Castel Volturno segnerà ufficialmente l’inizio della sua avventura sulla panchina azzurra.

