Marcolin: “Conte mi ha confessato una cosa molto interessante “

Dario Marcolin ha rivelato di aver parlato con Antonio Conte. Il retroscena sull’incontro con il tecnico del Napoli.

La confessione di Conte a Marcolin

Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli, ha svelato una confessione sorprendente di Antonio Conte durante un’intervista a Radio Marte. La rivelazione getta nuova luce sulle possibili strategie tattiche del nuovo allenatore azzurro.

Il punto centrale dell’intervista è stata la rivelazione di Marcolin su una conversazione avuta con Conte alcuni mesi fa. Ecco le parole esatte di Marcolin: Mi sono confrontato con lui a febbraio, quando ancora non era del Napoli, e lui mi diceva che non è affatto ancorato alla difesa a tre e che gli piacerebbe anche difendere a quattro.

Questa confessione è particolarmente interessante perché sfida la percezione comune di Conte come un allenatore rigidamente legato alla difesa a tre. Marcolin ha aggiunto: In ogni caso lui è un allenatore moderno e certamente non piegherà i calciatori al modulo ma viceversa, aderirà alle caratteristiche dei giocatori.

Implicazioni per il mercato del Napoli

Nonostante questa apertura tattica, Marcolin ha notato che le recenti mosse di mercato del Napoli sembrano ancora indicare una preferenza per la difesa a tre: Sin qui il mercato condotto dice che si va verso la difesa a tre, visto che Buongiorno è abituato a marcare a tre e Spinazzola è un quinto tutta fascia. OIivera potrebbe giocare anche da braccetto in difesa, con Buongiorno e Spinazzola sarebbe già un Napoli diverso e cambiato nell’impostazione difensiva.

Valutazioni su altri giocatori

Marcolin ha anche espresso la sua opinione su altri giocatori che potrebbero beneficiare dell’approccio di Conte, in particolare Folorunsho: In linea mediana sono convinto che possa fare bene Folorunsho, che ha caratteristiche diverse rispetto a molti centrocampisti, è quello che parte dalla linea mediana e finisce da attaccante: è uno che strappa, tira da fuori, si inserisce, penso che possa essere valorizzato nel centrocampo a tre. Però per me è un giocatore che piacerà a Conte, perché è intenso e dinamico.

Prospettive per la prossima stagione

Riguardo alle prospettive del Napoli per la prossima stagione, Marcolin si è mostrato ottimista, soprattutto considerando il calendario iniziale: Il calendario del Napoli in serie A è molto positivo, ho fatto già i calcoli e dopo dieci giornate gli azzurri potrebbero essere già da soli primi, alla quinta e alla decima ci sono Juventus e Milan, per il resto non ci sono ostacoli insormontabili.

