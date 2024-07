Napoli, assalto a Hermoso: Nuova offerta. La strategia di Conte per la super difesa

Il Napoli intensifica i contatti per Mario Hermoso. Offerto un contratto fino al 2027 con ingaggio di 4 milioni più bonus. Conte punta a una difesa di giganti.

Nuova offerta del Napoli per Hermoso: i dettagli

Il Napoli continua a stupire sul mercato e punta dritto a un altro colpo di alto profilo per la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club partenopeo ha intensificato i contatti per Mario Hermoso, ex difensore dell’Atletico Madrid, attualmente svincolato.

Schira, attraverso il suo profilo X, ha rivelato i dettagli dell’offerta presentata dal Napoli all’entourage di Hermoso. “Nelle ultime ore ci sono stati nuovi colloqui tra il Napoli e gli agenti di Mario Hermoso. Il Napoli ha offerto un contratto fino al 2027 (4 milioni di euro all’anno + bonus) e ora attende la risposta del difensore“, scrive l’esperto di mercato. Una proposta importante che sottolinea la serietà delle intenzioni del club di De Laurentiis.

La visione di Conte: una difesa di giganti

L’interesse per Hermoso si inserisce perfettamente nella strategia di Antonio Conte per il nuovo Napoli. Il tecnico, durante la sua conferenza stampa di presentazione, ha sottolineato l’importanza di costruire una difesa solida, identificandola come la grande peculiarità della sua squadra. L’obiettivo è chiaro: evitare il ripetersi delle difficoltà difensive che hanno caratterizzato la stagione post scudetto.

Il piano del Napoli: Hermoso e Buongiorno per una coppia da sogno

L’arrivo di Hermoso, se confermato, andrebbe a completare una rivoluzione difensiva già avviata con gli acquisti di Rafa Marin e l’imminente arrivo di Alessandro Buongiorno dal Torino. Conte sembra puntare su una coppia centrale composta da Hermoso e Buongiorno, una combinazione che promette di essere “stratosferica” secondo gli addetti ai lavori.

Le prospettive future: un Napoli ambizioso

Questa mossa di mercato conferma le ambizioni del Napoli per la prossima stagione. La società non si sta limitando a piccoli aggiustamenti, ma sta puntando a un vero e proprio rinnovamento della squadra, partendo dalle fondamenta difensive. L’eventuale arrivo di Hermoso, unito agli altri acquisti, potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club partenopeo.

Non perdete gli sviluppi di questa emozionante trattativa!

