Napoli, caso Di Lorenzo: la telefonata di Calzona per il disgelo. I dettagli

Tensioni tra Di Lorenzo e il Napoli: Calzona interviene con una telefonata chiarificatrice. Nuovi sviluppi e retroscena sulla situazione del capitano azzurro.

Di Lorenzo e Napoli: la telefonata di Calzona e i retroscena

Il rapporto tra Giovanni Di Lorenzo e il Napoli continua a essere al centro di tensioni e incertezze. Dopo una serie di alti e bassi, la situazione sembra essere nuovamente in una fase critica, come dimostrato dall’annullamento della conferenza stampa dell’agente Mario Giuffredi, inizialmente prevista per martedì.

Un inaspettato tentativo di mediazione è arrivato da Francesco Calzona, ex tecnico azzurro e attuale ct della Slovacchia. Secondo le ultime indiscrezioni, Calzona avrebbe telefonato a Di Lorenzo per chiarire un episodio controverso avvenuto durante Napoli-Lecce, ultima partita della scorsa stagione.

Il nastro va riavvolto fino all’85’ di quella partita, con il risultato fermo sullo 0-0. In quel momento, Calzona decise di sostituire Di Lorenzo con Pasquale Mazzocchi, esponendo di fatto il capitano ai fischi del pubblico di Fuorigrotta. Questo episodio, apparentemente, è stato solo uno dei tanti momenti critici che hanno contribuito alla tensione attuale tra Di Lorenzo e il club.

Il futuro di Di Lorenzo al Napoli: incontri e richieste

L’edizione odierna de Il Mattino ha rivelato alcuni dettagli sull’incontro tra De Laurentiis, Giuffredi e il ds Manna. Il quotidiano riporta: Da un lato c’è De Laurentiis che punta i piedi e considera il capitano incedibile. Dall’altro Di Lorenzo che non ancora non scioglie le sue riserve, che ancora non dice “resto” col sorriso sulle labbra .

La situazione rimane in bilico, come evidenziato da Il Mattino: Era il giorno della verità, ma in realtà la fumata è ancora grigia. Ovvio c’è un contratto lungo 4 anni che va rispettato ma non c’è ancora aria di armistizio anche se De Laurentiis ha mostrato apertura totale .

Di Lorenzo sembra cercare rassicurazioni non solo sul suo ruolo di capitano e leader dello spogliatoio. Il quotidiano specifica: Di Lorenzo vuole delle rassicurazioni, anche sul suo ruolo di capitano e leader dello spogliatoio. Ma ballano anche altre questioni: De Laurentiis e Conte non pensano affatto a un addio, c’è quel contratto che pesa. Ma Di Lorenzo ha ancora dei dubbi. Troppi. Da non ignorare .

Un nuovo incontro è stato pianificato per la prossima settimana a Dimaro, come riportato: È stato pianificato un altro breafing la prossima settimana a Dimaro tra il Napoli e Giuffredi. Ma il capitano ha aperto alla permanenza e si è passati a trattare .

