Castel Volturno, Conte entusiasta firma autografi. Mario Rui non va dai tifosi

Al raduno del Napoli a Castel Volturno, Conte sorprende con il suo entusiasmo firmando autografi. Mario Rui mantiene le distanze. Le reazioni dei giocatori e le novità dal ritiro.

Il raduno del Napoli a Castel Volturno ha riservato sorprese e contrapposizioni, con il nuovo allenatore Antonio Conte che ha catalizzato l’attenzione dei tifosi, mentre alcuni giocatori hanno mantenuto un profilo più basso.

Conte conquista i tifosi: entusiasmo e autografi

La vera star della giornata è stato Antonio Conte. Il nuovo tecnico azzurro ha sorpreso tutti per il suo entusiasmo e la disponibilità verso i tifosi presenti. Conte si è intrattenuto a lungo con i supporter, firmando autografi e scattando selfie, dimostrando fin da subito un approccio che promette di creare un forte legame con la piazza napoletana.

L’atteggiamento di Conte non è passato inosservato, suscitando commenti positivi tra i presenti e generando grande ottimismo per la nuova stagione. Il tecnico sembra aver già compreso l’importanza di stabilire un rapporto diretto con la tifoseria, elemento cruciale per il successo a Napoli.

Mario Rui mantiene le distanze: un approccio diverso

In netto contrasto con l’atteggiamento di Conte, il terzino portoghese Mario Rui ha optato per un approccio più distaccato. Il giocatore ha lasciato la struttura di Castel Volturno senza fermarsi per interagire con i tifosi presenti, suscitando qualche perplessità tra i supporter.

Un comportamento simile è stato osservato anche da parte del difensore brasiliano Natan, che come Mario Rui ha evitato il contatto con i tifosi al termine delle visite mediche.

Le reazioni degli altri giocatori

Non tutti i giocatori hanno seguito l’esempio di Mario Rui. Matteo Politano, ad esempio, si è mostrato molto disponibile verso i tifosi dopo aver completato le visite mediche. L’esterno italiano si è intrattenuto con i supporter, firmando autografi e ricevendo complimenti, con molti che gli hanno ribadito che meritava la convocazione agli Europei.

Anche il terzino Pasquale Mazzocchi ha dimostrato grande apertura, avvicinandosi ai tifosi che chiedevano foto o saluti.

Le novità dal raduno

Il raduno ha visto la presenza dei nuovi acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, con quest’ultimo che ha raggiunto i compagni in taxi. Prsente anche Victor Osimhen nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli.

Lo staff medico guidato dal dottor Raffaele Canonico ha dato inizio ai controlli per l’idoneità cardiologica, gli esami del sangue e i test fisici, preparando la squadra per il ritiro di Dimaro Folgarida.

Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul raduno del Napoli! Cosa pensate dell’entusiasmo di Conte? E dell’atteggiamento di Mario Rui? Commentate l’articolo e condividete le vostre opinioni. Napolipiu.com è la vostra fonte numero uno per vivere ogni momento della preparazione azzurra!