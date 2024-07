RAI – Hermoso sogna il Napoli, ha rifiutato offerte importanti. Il club azzurro deve prima sfoltire

Il difensore spagnolo Mario Hermoso determinato a indossare la maglia del Napoli, ha già rifiutato altre offerte.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Mario Hermoso è determinato a vestire la maglia azzurra del Napoli nella prossima stagione, con fonti vicine al giocatore che confermano un accordo totale con il club partenopeo. Il difensore centrale spagnolo ha rifiutato diverse offerte per perseguire il suo desiderio di giocare sotto la guida di Antonio Conte.

Secondo l’esperto di mercato Ciro Venerato, attraverso il TGR Rai, Hermoso è sempre stato nel mirino del Napoli: “Dopo Buongiorno il Napoli spera di aggiungere anche Hermoso alla rosa partenopea. Mai uscito dai radar lo spagnolo. E l’Inter non ci ha seriamente pensato. Bisognerà solo aspettare”.

Venerato ha sottolineato l’importanza di liberare spazio nella rosa attuale del Napoli: “Il Napoli deve sfoltire. Natan e Ostigard sono sul mercato. L’entourage ha metabolizzato il messaggio campano e aspetterà gli esiti delle trattative”.

Parlando delle condizioni dell’accordo, Venerato ha aggiunto: “Vicini alla quadra (3.5 netti per tre anni). E accordo già trovato su commissioni. Notizie che l’entourage conferma. Unica e solo controindicazione la rosa da sfoltire in terza linea. Calma e gesso. C’è tempo per arrivare anche ad Hermoso”.

Infine, Venerato ha esortato alla calma mentre il Napoli gestisce la riorganizzazione della squadra: “Senza fretta, ma con sincero ottimismo. Hermoso sogna Napoli e la, maglia azzurra. Ha già rifiutato offerte economicamente importanti pur di giocare e lavorare con Antonio Conte. Accordo economico verbalmente trovato”.

Il Napoli sembra quindi prossimo a rinforzare significativamente la sua difesa con l’arrivo di Mario Hermoso, un passo che potrebbe rivelarsi cruciale sotto la direzione di Antonio Conte nella prossima campagna calcistica.