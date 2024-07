Buongiorno-Napoli, trattativa chiusa! Il giocatore parte oggi per Napoli: domani in programma visite mediche e firma

Il difensore Alessandro Buongiorno potrebbe unirsi alla sua nuova squadra già nel ritiro precampionato del Napoli a Dimaro-Folgarida.

Alessandro Buongiorno è ufficialmente in procinto di diventare un nuovo giocatore del Napoli. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, l’operazione di trasferimento è stata conclusa con successo. Il giornalista Luca Marchetti ha confermato durante il suo intervento settimanale su Radio Marte che il difensore è atteso a Napoli già nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche previste per domani. Ecco quanto si legge:

“Previste per domani le visite mediche. Oggi dovrebbe partire per Napoli, poi sottoporsi ai test fisici e svolgere il consueto iter per le firme. E’ una trattativa chiusa. Giornata importante anche per Alessandro Buongiorno. Il difensore, lunedì, ha salutato giocatori e tifosi granata al Filadelfia. Al Torino una cifra di 35 milioni più 5 di bonus”.

Buongiorno, che ha recentemente salutato il suo ex club, il Torino, al termine di una stagione di successi personali, si appresta a vivere una nuova avventura sotto la guida di Antonio Conte. Il tecnico partenopeo avrebbe fortemente voluto il giocatore, ritenendolo un elemento chiave per il rinnovamento della difesa azzurra in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Buongiorno potrebbe addirittura anticipare il suo ingresso nel ritiro precampionato del Napoli a Dimaro-Folgarida, previsto dall’11 al 21 luglio:

“Il centrale è pronto ormai a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto, al Napoli”. Potrebbe aggregarsi agli azzurri anche prima di Castel di Sangro: “Si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, prendendo parte al ritiro dall’11 al 21 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento)”.