Napoli, Denkey nel mirino. Manna prepara il colpo a sorpresa

Il Napoli punta Kevin Denkey per rivoluzionare l’attacco. L’erede di Adebayor potrebbe sostituire Simeone. I dettagli dell’operazione.

Napoli su Denkey: i dettagli della trattativa

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il l Napoli ha messo nel mirino Kevin Denkey come possibile rinforzo per l’attacco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il giovane attaccante togolese del Cercle Brugge è diventato un obiettivo concreto per la dirigenza partenopea.

Le nostre fonti ci confermano che il Napoli sta seriamente valutando l’acquisto di Denkey, considerato in patria come l’erede di Emmanuel Adebayor. L’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, un investimento significativo che testimonia la fiducia del club nelle potenzialità del giocatore.

Denkey, 24 anni, ha impressionato nella scorsa stagione con 28 reti, rimanendo in lizza per la scarpa d’oro fino all’ultimo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate agli osservatori del Napoli, che vedono in lui il profilo ideale per ringiovanire e potenziare il reparto offensivo.

Rivoluzione in attacco: Denkey al posto di Simeone?

L’interesse per Denkey si inserisce in un più ampio progetto di rinnovamento dell’attacco napoletano. Secondo le nostre informazioni, il Napoli starebbe considerando una vera e propria rivoluzione, con le possibili partenze di Victor Osimhen e Giovanni Simeone.

In questo scenario, Denkey potrebbe essere il sostituto ideale di Simeone, offrendo al Napoli un attaccante giovane ma già affermato, capace di garantire gol e prestazioni di alto livello.

Le prospettive di Denkey in azzurro

Secondo quanto rivelato alla nostra redazione l’eventuale arrivo di Denkey al Napoli rappresenterebbe un salto di qualità per il giocatore e un colpo strategico per il club. La Serie A sarebbe il palcoscenico ideale per Denkey per confermarsi ad alti livelli e proseguire nella sua crescita.

Per il Napoli, l’acquisto di Denkey potrebbe rivelarsi la mossa giusta per costruire l’attacco del futuro, garantendo al club un attaccante di prospettiva ma già pronto per il grande calcio.

