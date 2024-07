Napoli su Rabiot, lo vuole Conte. Manna prepara una doppia operazione di mercato

Napoli, Conte chiede Rabiot per sostitutire Zielinski, Manna lavora per Lukaku e Greenwood. Le ultime novità sul calciomercato azzurro.

Napoli, Conte vuole Rabiot

Il Napoli intensifica le operazioni di mercato: Rabiot a centrocampo, doppio colpo in attacco con Lukaku e Greenwood?

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Dopo gli acquisti di Spinazzola, Marin e Buongiorno, il direttore sportivo Giovanni Manna sembra pronto a nuove mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli si è inserito con decisione nella corsa ad Adrien Rabiot. Il quotidiano scrive: “Il Napoli infatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a Rabiot, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno”.

La mezzala francese, che non ha rinnovato con la Juventus, sta valutando diverse opzioni. La Repubblica aggiunge: “Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis per portarlo in azzurro, sarebbe l’ideale sostituto di Zielinski, andato all’Inter. Nei piani del nuovo tecnico del Napoli, Rabiot andrebbe a completare il centrocampo con Anguissa e Lobotka”.

Doppio colpo di Manna: Lukaku e Greenwood

Le ambizioni del Napoli non si fermano al centrocampo. In attacco, il club partenopeo sta lavorando su due fronti. Il primo obiettivo è Mason Greenwood. La Repubblica riporta: “In attacco, è assolutamente concreto l’interesse del club di De Laurentiis per Mason Greenwood, orientato a non accettare l’offerta del Marsiglia e sempre in contatto con la Lazio. Ma il Napoli è intenzionato a superare la concorrenza appena avrà ceduto Lindstrom all’Everton”.

Ma la vera sorpresa potrebbe essere Romelu Lukaku. Il quotidiano suggerisce che Conte stia studiando nuove soluzioni tattiche: “Oltre al solito 3-5-2, Conte studia un 3-4-2-1 con Greenwood e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku”.

Le strategie di Conte e De Laurentiis

Antonio Conte sembra determinato a plasmare la squadra secondo le sue idee. De Laurentiis, come affermato dal tecnico in conferenza stampa da Domaro, è pronto a sostenere il tecnico con investimenti mirati.

L’eventuale arrivo di Rabiot rafforzerebbe notevolmente il centrocampo, mentre l’accoppiata Lukaku-Greenwood potrebbe dare nuova linfa all’attacco azzurro, creando interessanti opzioni tattiche per Conte.

