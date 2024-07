Hermoso al Napoli? Trattativa in stand-by: ecco i motivi dell’impasse

La trattativa tra Hermoso e il Napoli è momentaneamente congelata. Richieste economiche elevate e necessità di cessioni bloccano l’affare. Gli ultimi aggiornamenti.

Hermoso-Napoli, affare congelato

Il Napoli di Antonio Conte continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa, ma l’affare Hermoso sembra momentaneamente congelato. Nonostante l’interesse reciproco, ci sono ostacoli che al momento frenano la trattativa.

Sin dal suo arrivo, Antonio Conte ha posto l’accento sulla necessità di migliorare la difesa del Napoli. Dopo una stagione caratterizzata da problemi nel reparto arretrato, soprattutto nelle partite casalinghe, il tecnico pugliese ha chiesto rinforzi mirati.

La società ha già risposto con gli acquisti di Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Tuttavia, l’interesse per Hermoso dimostra che il mercato in entrata potrebbe non essere ancora concluso.

Hermoso: un profilo gradito ma costoso

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mario Hermoso è nel mirino del Napoli da diversi mesi. Il difensore mancino, svincolato dall’Atletico Madrid, rappresenta un’opportunità interessante per gli azzurri.

La fonte riporta: “Hermoso piace a tutti, ma la sua richiesta al momento è fuori budget per il Napoli”. Questo aspetto economico rappresenta il primo ostacolo nella trattativa.

La necessità di sfoltire la rosa

Un altro fattore che rallenta l’operazione Hermoso è la necessità di effettuare delle cessioni. Come sottolineato dalla Gazzetta: “Prima di chiudere un’altra operazione, Manna dovrà riuscire a chiudere almeno un paio di cessioni nel ruolo”.

Il direttore sportivo Giovanni Manna si trova quindi di fronte a una doppia sfida: abbassare le pretese economiche di Hermoso e, contemporaneamente, piazzare alcuni esuberi nel reparto difensivo.

Prospettive future

Nonostante lo stallo attuale, la pista Hermoso rimane aperta. Il Napoli continua a mantenere i contatti con il giocatore, segno che l’interesse non è svanito. Molto dipenderà dalla capacità della società di liberare spazio in rosa e di trovare un accordo economico soddisfacente per tutte le parti.

