Rafa Marin: “Orgoglioso di giocare per il Napoli, grato al Real Madrid”

Rafa Marin: dal Real Madrid al Napoli

Rafa Marin, nuovo acquisto del Napoli, ha condiviso un emozionante messaggio su Instagram, esprimendo la sua gratitudine verso il Real Madrid e il suo entusiasmo per la nuova avventura con il club partenopeo.

Nel suo post, Marin ripercorre il suo viaggio nel calcio professionistico, iniziato a soli 14 anni nelle giovanili del Real Madrid. Il difensore spagnolo scrive: “Sono arrivato a Valdebebas a 14 anni, pronto a sacrificare tutto per essere un calciatore e con uno zaino carico di sogni.”

Marin riconosce l’importanza della sua formazione al Real Madrid, sottolineando: “Far parte e crescere dentro la famiglia madridista è qualcosa di unico, che resta dentro di me per sempre.”

L’entusiasmo per la nuova sfida al Napoli

Guardando al futuro, Marin esprime il suo orgoglio per il trasferimento al Napoli: “Giocare per il Napoli è un orgoglio, un altro sogno”. Il giovane difensore vede questa nuova opportunità come un passo importante nella sua carriera, riconoscendo anche il contributo dell’Alaves nel suo sviluppo.

Il ringraziamento al Real Madrid

Marin dedica parole di profonda gratitudine al Real Madrid: “Grazie a tutti coloro che fanno parte del Real Madrid e mi hanno aiutato in questo processo, grazie a loro per il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre dimostrato, anche in questo momento. Siete fantastici.”

Il calciatore sottolinea l’importanza dei valori appresi nel club madrileno: “Qui mi sono formato come uomo e come calciatore. Aggiungendo i valori: umiltà, rispetto, importanza del lavoro ben fatto e carattere vincente, che sono la migliore eredità di questo club.”

Le ambizioni future

Concludendo il suo messaggio, Marin guarda al futuro con determinazione: “Questo è solo l’inizio e bisogna continuare a lottare per questi obiettivi, fino alla fine, come mi hanno insegnato al Real Madrid.” Questa dichiarazione sottolinea la sua ambizione e il desiderio di successo con la maglia del Napoli.

