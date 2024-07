Anaune, il presidente: “Felici di affrontare il Napoli. I giocatori non dormono da una settimana”

Il presidente dell’Anaune Val di Non parla dell’attesa per l’incontro con il Napoli e del grande entusiasmo dei suoi giocatori.

Anaune Val di Non e Napoli: una sfida che accende i cuori dei tifosi. Mentre il campionato di Eccellenza si avvia verso una nuova stagione, l’attesa per l’incontro con il Napoli di Antonio Conte è alle stelle. Luca Paternoster, presidente dell’Anaune Val di Non, ha condiviso le sue emozioni e le aspettative per questa storica partita in un’intervista esclusiva a Radio Goal, il popolare programma trasmesso su Kiss Kiss Napoli.

Un’Occasione Unica per l’Anaune Val di Non

Luca Paternoster non nasconde la sua gioia per l’imminente sfida contro il Napoli, il club che si prepara a vivere una nuova era sotto la guida dell’allenatore leccese Antonio Conte. “Siamo davvero molto felici di affrontare il Napoli”, ha dichiarato Paternoster. “È una tradizione che va avanti da anni e siamo entusiasti di poter incontrare i partenopei”.

Il presidente dell’Anaune Val di Non ha anche sottolineato quanto questa partita rappresenti un’occasione speciale per la sua squadra. “I nostri giocatori non dormono da una settimana per prepararsi a questa partita”, ha rivelato Paternoster. “Affrontare Antonio Conte e i suoi campioni è un onore e un’opportunità unica per il nostro club di Eccellenza”.

Paternoster ha continuato esprimendo il suo entusiasmo per l’arrivo di Conte sulla panchina del Napoli: “Antonio Conte è un allenatore che noi apprezziamo molto. Il nostro allenatore ha il cuore napoletano e sarà sicuramente motivato a fare bella figura di fronte ai suoi concittadini e ai tifosi del Napoli”.

“Proveremo a regalare ai ragazzi un momento indimenticabile”, ha aggiunto il presidente, “perché poter vedere da vicino Antonio Conte e i grandi campioni del Napoli è un’esperienza che i nostri giocatori e i nostri tifosi non dimenticheranno facilmente”.