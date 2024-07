De Paola: “Conte? Non è detto che chi abbia allenato la Juventus non possa essere amato a Napoli”

Il giornalista Paolo De Paola analizza il lavoro di Antonio Conte al Napoli e riflette sulle rivalità calcistiche tra Nord e Sud.

Paolo De Paola, noto giornalista e ex direttore di Tuttosport, è stato recentemente ospite di TMW Radio per discutere del momento del Napoli e del ruolo di Antonio Conte. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sui temi caldi del calcio italiano e le dinamiche tra le tifoserie del Nord e del Sud. Ecco cosa ha detto.

“Conte ha già fatto una magia a Napoli”

Nel corso dell’editoriale settimanale, Paolo De Paola ha espresso il suo giudizio su Antonio Conte, sottolineando come il tecnico ex Juventus stia già mostrando le sue qualità al Napoli. “Conte ha già fatto una magia a Napoli”, ha dichiarato De Paola. “La sua capacità di gestire il gruppo e di rimodellare la squadra sta dando risultati che vanno oltre le aspettative iniziali.”

De Paola ha anche analizzato il ruolo di Antonio Conte nell’attuale situazione del Napoli, paragonandolo a un riscatto rispetto ai recenti insuccessi. “Conte sta rimettendo le cose a posto, e la magia sta nel fatto che De Laurentiis si sia al momento fatto un po’ da parte”, ha spiegato De Paola. “Questo è un passo fondamentale per migliorare il disastro dello stesso De Laurentiis fatto l’anno scorso.”

De Paola ha voluto anche fare un commento sulle tensioni tra le tifoserie, in particolare tra quella del Napoli e quella della Juventus. “Il calcio ormai è globale, mentre in Italia ancora si segue la localizzazione”, ha detto il giornalista. “Essere nati nel Meridione non dovrebbe mai impedire di tifare per squadre del Nord. Non è detto che chi ha giocato o allenato nella Juventus non possa essere amato a Napoli.”

Questa dichiarazione tocca un tema rilevante: il pregiudizio che a volte accompagna le rivalità calcistiche in Italia. De Paola suggerisce che il calcio dovrebbe essere un punto di incontro e un’opportunità di crescita per tutti, piuttosto che un motivo di divisione.

Juventus e tifosi del Sud: un’armonia possibile?

In questo contesto, De Paola ha anche parlato del rapporto tra i tifosi del Sud e le squadre del Nord, in particolare la Juventus. “Il calcio è una passione che unisce, non divide. I tifosi del Sud possono e devono avere un rapporto sano con le squadre del Nord”, ha affermato De Paola. Questo richiamo alla sportività e al rispetto reciproco rappresenta una visione positiva e costruttiva per il futuro del calcio italiano.

Con il tecnico ex Juventus alla guida, De Paola vede grandi potenzialità per il futuro del club partenopeo e per il campionato italiano nel suo complesso. “Dove può arrivare il Napoli? Solo il tempo ce lo dirà, ma il lavoro di Conte è un segnale di grande speranza per i tifosi e per il calcio italiano”, ha concluso il giornalista.