Jacobelli esalta il Napoli: “Con Buongiorno il club ha messo a segno il miglior colpo dell’estate”

Il giornalista sportivo analizza il mercato del Napoli, elogia l’arrivo di Buongiorno e scommette sul futuro del club con Conte al timone.

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport e del Corriere dello Sport, ha recentemente condiviso le sue opinioni sul futuro del Napoli durante un’intervista a “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo approfondito sulle ambizioni della squadra partenopea e sui nuovi acquisti che caratterizzeranno la stagione 2024/2025.

Jacobelli non ha nascosto il suo entusiasmo riguardo al nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte. Secondo il giornalista, l’arrivo dell’ex tecnico dell’Inter e del Chelsea rappresenta un chiaro segnale di rilancio per la squadra partenopea. “Conte è un allenatore di altissimo calibro, e le prime impressioni sono molto positive. Dopo una stagione scorsa segnata da errori e delusioni, il Napoli ha bisogno di una figura come Conte per riscrivere le proprie ambizioni e tornare a lottare per lo scudetto”, ha affermato Jacobelli.

Il giornalista ha poi sottolineato come la stagione passata sia stata caratterizzata da molti errori e come sia ora fondamentale guardare al futuro con rinnovato ottimismo. “Con le conferme di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, e con l’aggiunta di nuovi talenti, il Napoli ha tutte le carte in regola per essere protagonista nella corsa al titolo”, ha dichiarato Jacobelli.

Uno dei punti salienti della conversazione è stato l’acquisto di Buongiorno dal Torino, che Jacobelli ha definito “il miglior colpo dell’estate”. Il giornalista ha spiegato che l’innesto del difensore ex granata apporta una solidità fondamentale alla retroguardia azzurra, che si era dimostrata vulnerabile nella scorsa stagione. “Buongiorno è uno dei migliori difensori in Italia e il suo arrivo rappresenta un miglioramento significativo per la difesa del Napoli”, ha sostenuto Jacobelli.

In merito alla griglia di partenza per il campionato, Jacobelli ha dichiarato che è ancora presto per fare previsioni definitive. Tuttavia, ha espresso fiducia nelle capacità del Napoli di essere competitiva, considerando anche i nuovi rinforzi come Berardi e Greenwood, che potrebbero rappresentare delle aggiunte preziose alla rosa.

“Osimhen e la griglia di partenza? Presto parlare di griglie di partenza, ogni squadra sta lavorando per rinforzarsi, ma il Napoli si ripropone per la lotta al vertice. Berardi e Greenwood o dare un’opportunità a chi è presente in rosa? I primi giorni di lavoro sono importanti per valutare, Greenwood e Berardi sono calciatori interessanti”.