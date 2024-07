Napoli su Lukaku: il Chelsea fissa il prezzo a 25-30 milioni per il centravanti belga

Il Napoli valuta il centravanti belga Lukaku come sostituto di Osimhen, ma prima dovrà risolvere la questione del futuro del nigeriano.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il futuro del Napoli potrebbe essere segnato da un grande colpo di mercato che ha già acceso le fantasie dei tifosi partenopei. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Sport Mediaset, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo nel mirino Romelu Lukaku come possibile sostituto di Victor Osimhen, il cui addio al club azzurro sembra sempre più probabile.

Lukaku al Napoli: una possibilità concreta?

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e, come riportato oggi da Sport Mediaset, Lukaku sarebbe in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis e dell’allenatore Antonio Conte. Il centravanti belga, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe essere l’erede ideale di Osimhen, che potrebbe presto lasciare Napoli per una nuova avventura.

Secondo quanto rivelato dal portale, il Chelsea ha fissato il prezzo per il trasferimento di Lukaku tra i 25 e i 30 milioni di euro. Nonostante i Blues siano disposti a fare degli sconti, non scenderanno al di sotto della soglia minima di 25 milioni. Questa cifra sarebbe investita direttamente per rimpiazzare Osimhen, in caso di una sua cessione imminente.

La situazione di Victor Osimhen

Al momento, Victor Osimhen è al centro di numerosi rumors di mercato, ma nessuna offerta concreta sembra aver convinto De Laurentiis. Il Paris Saint-Germain e alcuni club della Premier League sembrano essere in una fase di stallo, mentre l’Al Ahli ha manifestato un certo interesse. Tuttavia, il nigeriano preferirebbe restare in Europa, e il presidente del Napoli non ha intenzione di affrettare i tempi della trattativa.

De Laurentiis sta gestendo la situazione con la massima cautela, consapevole che la cessione di Osimhen deve avvenire prima di poter avviare seriamente le trattative per l’acquisto di Lukaku. La strategia del club è chiara: valutare attentamente le offerte per il bomber nigeriano e, successivamente, finalizzare l’acquisto di Lukaku, un giocatore che potrebbe garantire al Napoli quella dose di esperienza e forza in attacco necessaria per affrontare al meglio la prossima stagione.