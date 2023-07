Anaune, il tecnico Morano svela: “Io pazzo di Napoli, ho un tatuaggio con le tre stelle”

L’allenatore dell’Anaune, Cipriano Morano, si è soffermato sull’amichevole di giovedì con il Napoli condividendo le sue emozioni.

L’emozione di un napoletano che si confronta con il Napoli è sempre palpabile, e Cipriano Morano, allenatore dell’Anaune, non fa eccezione. Durante un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha raccontato la sua passione per la squadra partenopea e ha svelato un dettaglio curioso: possiede un tatuaggio con le tre stelle, un chiaro segno del suo attaccamento alla squadra.

“Il tatuaggio è stato fatto inizialmente come una scommessa,” ha spiegato Morano, “e devo dire che ha portato bene. In questo momento, il mio entusiasmo per il Napoli è immenso, ma c’è ancora spazio sul tatuaggio per aggiungere altre stelle in futuro.”

L’allenatore ha parlato anche dell’amichevole disputata contro il Napoli, in cui i grandi calciatori non hanno preso parte alla partita. Nonostante ciò, Morano ha osservato come i suoi giocatori fossero sia emozionati che motivati a fare del loro meglio. Il clima favorevole e il pubblico entusiasta hanno contribuito a creare una cornice piacevole per l’incontro.

“Il test di ieri? Sapevamo che i big non avrebbero giocato, per cui i ragazzi erano emozionati ma anche motivati a far bene. C’era un pubblico stupendo, un clima bellissimo, ci siamo divertiti. Abbiamo fatto un’ottima partita, sono stato felice perché abbiamo migliorato lo score dell’anno scorso e siamo pure riusciti a fare un gol”.

L’Anaune ha dimostrato di essere in forma, migliorando il punteggio rispetto all’anno precedente e segnando un gol durante l’amichevole. A proposito del risultato, l’allenatore ha confessato: “Dopo il vantaggio di 3-1, ho iniziato a fantasticare sulla possibilità di una rimonta. È sempre emozionante pensare di poter affrontare una squadra di alto livello come il Napoli e dare loro del filo da torcere.“