Napoli inarrestabile: 6-1 all’Anaune Val di Non nel debutto di Garcia!

Buona la prima per Rudi Garcia il cui Napoli ha travolto l’Anaune grazie alle reti di Politano, Vergara, Cioffi, Iaccarino e Olivera.

Nel primo incontro stagionale andato in scena a Dimaro, il primo Napoli di Garcia si è contraddistinto per la presenza di numerosi giovani talenti. Durante l’amichevole contro la squadra di Eccellenza trentina, l’allenatore dei campioni d’Italia in carica ha schierato la squadra nel consueto modulo 4-3-3: Contini tra i pali, difesa composta da Folorunsho e Juan Jesus al centro e Zanoli e Mario Rui sugli esterni. Demme in regia, affiancato da Vergara e Spavone. In avanti, Politano e Zerbin hanno accompagnato Ambrosino. I ‘big’ nazionali, arrivati al ritiro di Dimaro il 18 luglio, sono stati tenuti fuori dalla formazione, e si sono allenati separatamente dagli azzurri impegnati nella gara.

La partita è iniziata con il Napoli che ha subito cercato di imporsi. Zerbin ha sfiorato il gol, mentre Ambrosino ha centrato il palo con un potente tiro incrociato. Tuttavia, il gol era nell’aria e si è concretizzato al 22′ con Vergara che è stato atterrato in area, guadagnando un rigore per il Napoli. Politano ha trasformato dal dischetto spiazzando il portiere avversario e ha segnato il primo gol della stagione per gli azzurri. Solo due minuti dopo, è arrivato il raddoppio: una micidiale ripartenza del Napoli ha visto Ambrosino servire Vergara, che non ha sbagliato.

Nella ripresa, Garcia ha rivoluzionato completamente la formazione, cambiando tutti gli interpreti in campo. La nuova formazione ha visto Idasiak in porta, con Marchisiano, D’Avino, Obaretin e Olivera in difesa. Coli Saco, Iaccarino e Marranzino a centrocampo, mentre D’Agostino, Russo e Cioffi hanno composto il tridente offensivo. Cioffi ha subito messo a segno il terzo gol con un colpo di testa, ma l’Anaune ha accorciato le distanze segnando su rigore per fallo di Marchisiano. Al 57′, Saco ha riportato il vantaggio a tre reti per il Napoli con un bel tiro di sinistro, seguito da Iaccarino che ha siglato il quarto gol dal limite dell’area al 68′. A un minuto dalla fine, il sesto e ultimo gol del Napoli è arrivato con Olivera, il cui tiro ha colpito il volto di un avversario prima di finire in rete.

Una vittoria convincente per il Napoli di Garcia, che ha dimostrato il potenziale di questa giovane formazione. Ora gli azzurri si preparano per il prossimo incontro contro la Spal, in programma il 24 luglio, ma i presupposti per una stagione entusiasmante e piena di gol non sono di certo mancati.