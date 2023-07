Prima amichevole senza big: perchè Rudi Garcia li ha lasciati fuori? Il motivo

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha deciso di non convocare i big per la prima sfida amichevole a Dimaro contro l’Anaune.

Nonostante l’incontro in scena non è dei ‘maggiori’, ma contro una squadra dilettante come l’Anaune, i sostenitori partenopei dovranno fare a meno dei loro big preferiti. Rudi Garcia, tecnico del Napoli, ha fatto il suo esordio sulla panchina azzurra di fronte ai proprio calorosi tifosi che affollano gli spalti del campo di Carciato.

Come visto dalle formazioni ufficiali schierate prima, l’allenatore ha lasciato fuori i titolarissimi. Ma perché? La risposta è semplice: il tecnico francese ha preferito lasciare a riposo la maggior parte dei giocatori chiave che hanno contribuito alla conquista del tricolore.

Tra i grandi assenti figurano nomi importanti come Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Elmas, Zielinski e molti altri. Questi calciatori si sono uniti alla squadra solo pochi giorni fa e non sono ancora al massimo della forma. Tuttavia, non sono stati fermi: questa mattina hanno svolto un doppio allenamento per recuperare il ritmo e integrarsi presto nel gruppo.

Per la partita, invece, Garcia ha deciso di puntare su altri giocatori. Al fischio d’inizio, sono scesi in campo Juan Jesus, Mario Rui, Diego Demme, Matteo Politano e Alessio Zerbin.

La sfida amichevole sarà comunque un’occasione importante per testare la squadra e dare spazio a chi ha avuto meno tempo di gioco.