Rinnovo Osimhen, Rudi Garcia si sta spendendo in prima persona per trattenerlo. Il retroscena

Indiscrezioni rivelano che l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, sta facendo tutto il possibile per assicurarsi la permanenza di Osimhen.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si sta impegnando personalmente per garantire il prolungamento del contratto del bomber Victor Osimhen con la squadra azzurra.

La situazione futura di Mbappé continua a far discutere nel Paris Saint-Germain, suscitando l’interesse di diverse squadre europee, tra cui il Napoli. Il campione francese, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2024, ha rifiutato il rinnovo e, a testimonianza di ciò, è stato escluso dai convocati per il precampionato che il club parigino disputerà in Giappone. Ora il Paris Saint-Germain sta valutando vari nomi, incluso quello di Victor Osimhen, attualmente in trattativa per il rinnovo del contratto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’agente del calciatore nigeriano ha lasciato il ritiro di Dimaro, in Trentino Alto Adige, dopo diversi giorni di permanenza. Durante questo periodo, sono stati fatti progressi significativi verso il rinnovo del contratto di Osimhen, il cui scadere è previsto nel 2025.

I colloqui continueranno anche nei prossimi giorni, mirando a raggiungere un accordo definitivo entro la fine del ritiro di Castel di Sangro, con l’inclusione di una clausola di rescissione dell’ordine di 120/140 milioni di euro. Rudi Garcia svolge un ruolo fondamentale in tutto questo: l’allenatore francese si sta impegnando personalmente per favorire un esito positivo nelle trattative e assicurare la permanenza dell’attaccante al Napoli.