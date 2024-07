SSC Napoli, Bianchini: “C’è un progetto su cui stiamo lavorando per far sentire i tifosi sempre più a contatto con il club. ADL un visionario”

Lo Chief Revenue Officer della SSC Napoli parla delle nuove maglie, del Summer Pass su OneFootball e dei progetti futuri del club.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, è stato recentemente ospite di Radio CRC, dove ha condiviso le sue riflessioni e anticipato le novità che stanno per arrivare per il club partenopeo. Tra dichiarazioni emozionanti e progetti innovativi, il dirigente azzurro ha offerto uno sguardo esclusivo sul futuro della squadra e sulle iniziative che coinvolgeranno i tifosi.

La Visione di De Laurentiis e il Ruolo di OneFootball

Bianchini ha descritto Aurelio De Laurentiis come un “visionario assoluto”, sottolineando come il presidente del Napoli stia guidando il club verso nuove frontiere con un approccio innovativo. “Il nostro presidente è sempre un passo avanti, e lo dimostra con iniziative come la nostra collaborazione con OneFootball”, ha dichiarato Bianchini.

Questa estate, il Napoli ha lanciato il Summer Pass su OneFootball, che consente ai tifosi di acquistare un pacchetto per assistere a quattro partite amichevoli al costo di 15 euro. “Abbiamo scelto OneFootball per rendere l’esperienza dei nostri fan più accessibile e coinvolgente. Basta scaricare l’app e iscriversi per accedere a tutte le partite estive del Napoli e ad altri eventi esclusivi qui a Dimaro,” ha spiegato Bianchini.

Inoltre, ha annunciato che da sabato inizierà la vendita dei biglietti per la gara singola contro il Mantova. Il successo di questo accordo è evidente e Bianchini consiglia ai tifosi di acquistare i biglietti entro venerdì per non perdere questa opportunità.

Novità sulle Maglie e il Training Kit

Bianchini ha anche parlato delle nuove maglie e dei lanci previsti per la stagione. “Quest’estate siamo partiti con la nuova identità di brand, si basa sullo storico simbolo del club che abbiamo tenuto intatto e che si presenta in maniera più moderna e contemporanea: abbiamo agito per sottrazione, in un momento in cui si aggiungono sempre più elementi. Abbiamo tolto il superfluo, la N di Napoli va ad emergere sulla maglia da gioco. Il training kit lo abbiamo lanciato ed in questi giorni Dimaro è invasa da tifosi che lo indossano”, ha detto il dirigente. La campagna di marketing per le nuove maglie si focalizza su una narrazione che celebra le bellezze di Napoli e la cultura partenopea.

L’Amore per Napoli e il Futuro del Club

Durante l’intervista, Bianchini non ha nascosto il suo affetto per la città e per il club. “Sono alla mia quarta stagione con il Napoli e ho avuto il privilegio di vivere la stagione dello scudetto, un’esperienza che porterò sempre nel cuore, anche perché alla fine di quella stagione è nato mio figlio,” ha raccontato con emozione.

Inoltre, ha anticipato che il club sta lavorando su un progetto per creare una membership internazionale che permetterà ai tifosi di sentirsi più vicini alla squadra, ovunque si trovino nel mondo. “Il nostro obiettivo è quello di costruire una comunità di tifosi globale, offrendo loro nuove opportunità di interazione con il club,” ha aggiunto Bianchini.

Il Ritiro a Dimaro e le Prospettive Future

Infine, Bianchini ha parlato del ritiro estivo a Dimaro come un momento speciale per il club e i suoi tifosi. “Il ritiro è il momento più bello dell’anno perché offre ai tifosi la possibilità di vivere da vicino il lavoro della squadra. È un’opportunità per superare le barriere e per creare un legame diretto con il club.”

Concludendo l’intervista, Bianchini ha condiviso una nota personale: “Mia moglie è di Torre Annunziata, e quando ho detto a mio suocero che avrei lavorato al Napoli, ha pianto di gioia nonostante vivesse a Pisa. Questo è l’amore che circonda questo club.”