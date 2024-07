Dimaro: Conte che debutto, Cheddira show. Le novità dal ritiro Napoli

Prima seduta del Napoli a Dimaro: Conte accolto da applausi, Cheddira segna 5 gol. Ottime impressioni da Spinazzola, Gaetano e Marin. Tutti i dettagli dal ritiro.

Dimaro, il Napoli di Conte al debutto: applausi e prime indicazioni

Il Napoli ha dato il via ufficiale alla stagione 2024/25 con il primo allenamento a Dimaro-Folgarida. Sotto un sole cocente, Antonio Conte ha diretto la sua prima seduta alla guida degli azzurri, accolto dagli applausi dei tifosi presenti sugli spalti del campo di Carciato.

L’attenzione era tutta su Antonio Conte, al suo esordio sulla panchina del Napoli. Il tecnico salentino non ha deluso le aspettative, dirigendo con energia la seduta e fornendo le prime indicazioni tattiche ai 28 giocatori presenti. L’allenamento, iniziato alle 17:30, si è svolto a porte aperte, permettendo a stampa e tifosi di assistere al primo atto della nuova era Napoli.

Cheddira protagonista: cinquina nella partitella

La seduta si è conclusa con una doppia partitella che ha visto brillare Walid Cheddira. L’attaccante marocchino si è messo in luce realizzando ben 5 gol, dimostrando di essere in ottima forma e determinato a conquistarsi un posto in squadra.

Spinazzola, Gaetano e Marin: prime impressioni positive

Oltre a Cheddira, altri giocatori hanno lasciato buone impressioni. Leonardo Spinazzola, nuovo acquisto, ha mostrato subito una buona condizione fisica. Gianluca Gaetano si è distinto per qualità tecniche, mentre Rafa Marin ha impressionato per la personalità mostrata in campo.

Il programma: domani doppia seduta

Il ritiro di Dimaro entra nel vivo con un programma intenso. Per domani, Conte ha già pianificato una doppia seduta di allenamento, segno della volontà di accelerare la preparazione della squadra in vista della nuova stagione.

L’entusiasmo dei tifosi: grande affluenza a Carciato

Nonostante le temperature torride, i tifosi del Napoli hanno risposto presente, riempiendo gli spalti del campo di Carciato. L’entusiasmo per la nuova gestione Conte è palpabile, con i sostenitori azzurri ansiosi di vedere all’opera la squadra rinnovata.

Non perdete nemmeno un dettaglio dal ritiro di Dimaro! Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti quotidiani, le interviste esclusive e le analisi approfondite sulla preparazione del Napoli.