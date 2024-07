“Sta venendo fuori un calciatore allucinante a Dimaro”, Conte alle prese con le valutazioni: ecco chi è l’azzurro che sta impressionando

Il ritiro del Napoli a Dimaro sta rivelando sorprese interessanti, tra cui il talento emergente Walid Cheddira che sta impressionando Conte.

Il ritiro estivo del Napoli a Dimaro si sta rivelando una miniera di sorprese calcistiche, con uno dei momenti salienti che riguarda il giovane talento Walid Cheddira. Antonio Conte, nuovo allenatore della squadra partenopea, ha personalmente monitorato da vicino tutti i giocatori a disposizione, e tra questi spicca il nome del promettente Cheddira.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ciro Troise durante un’intervista esclusiva su Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss Napoli, Cheddira ha impressionato per la sua velocità e la sua forza durante gli allenamenti atletici. “Sta venendo fuori un calciatore allucinante a Dimaro,” ha affermato Troise, “ha un passo ed una forza per gli esercizi atletici straordinari. Oggi Zerbin ha fatto il quinto a destra, Conte vuole una squadra corta, compatta.”

Questo nuovo talento è destinato a giocarsi le proprie chance sotto l’occhio vigile di Conte, che ha già iniziato a valutare le opzioni per il reparto offensivo. Troise ha anche sottolineato l’attenzione particolare ai dettagli già mostrata dallo staff tecnico, in preparazione dell’arrivo imminente degli otto nazionali che completeranno il gruppo a Castel di Sangro.

Il ritiro a Dimaro non è solo un momento di preparazione fisica e tattica per il Napoli, ma anche un’opportunità cruciale per i giocatori di emergere e dimostrare il proprio valore. Con l’arrivo di Conte, c’è un’atmosfera di competitività sana e determinazione a migliorare, evidenziata dall’interesse crescente attorno a nomi come quello di Cheddira.

Il prosieguo del ritiro e l’avvicinarsi della nuova stagione saranno decisivi per capire quali giocatori avranno un ruolo significativo nell’ambizioso progetto di Conte per il Napoli. Continuate a seguire i nostri aggiornamenti per tutte le ultime notizie direttamente dal campo di Dimaro.