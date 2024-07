Napoli, blitz di mercato: Manna punta a 4 colpi entro l’11 luglio

Manna scatenato sul mercato: il Napoli vuole chiudere 4 acquisti prima dell’11 luglio. Le ultime notizie da Kiss Kiss.

Napoli sul mercato: i quattro obiettivi di Manna

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, il Direttore Sportivo Giovanni Manna è letteralmente scatenato e punta a chiudere ben quattro operazioni in entrata prima dell’11 luglio.

De Maggio ha svelato in esclusiva: “Giovanni Manna è letteralmente scatenato. Il Direttore Sportivo degli azzurri è instancabile, lavora di giorno e di notte e vuole chiudere quanto prima ben quattro operazioni in entrata. I prossimi giorni saranno decisivi“.

I nomi caldi per la maglia azzurra sono Rafa Marin, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso. Quattro profili di alto livello che potrebbero rivoluzionare la rosa a disposizione di Conte.

Buongiorno-Napoli: trattativa in dirittura d’arrivo

Particolarmente avanzata la trattativa per Alessandro Buongiorno. De Maggio ha rivelato: “Per quello che concerne il difensore del Torino, mancano davvero pochi dettagli. Il Napoli ha provato a inserire qualche contropartita: prima Ostigard, poi Simeone. Il Torino vorrebbe solo cash. Il Napoli offre 35 milioni più 5 di bonus, ma 4 dei quali sarebbero facilmente raggiungibili.”

Corsa contro il tempo: Manna vuole chiudere entro l’11 luglio

L’obiettivo di Manna è ambizioso: chiudere tutte e quattro le operazioni entro l’11 luglio. Questo permetterebbe ai nuovi acquisti di unirsi alla squadra fin dall’inizio del ritiro, facilitando il loro inserimento nei piani tattici di Conte.

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo, con Manna determinato a costruire una rosa competitiva nel minor tempo possibile. La dirigenza azzurra sembra intenzionata a non lasciare nulla al caso, puntando su profili di esperienza e qualità per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Restate connessi a napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato del Napoli. Non perdetevi neanche una mossa di Manna e tutte le ultime sui possibili colpi in arrivo!