Caiazza: “Lukaku viene a Napoli, Conte gli farà subito perdere cinque chili”

Caiazza svela il piano di Conte per far brillare Lukaku a Napoli, puntando sulla forma fisica e l’intesa tra allenatore e giocatore.

Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha svelato dettagli sorprendenti sul futuro di Romelu Lukaku e il suo legame con l’allenatore Antonio Conte, in un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

Durante una diretta radiofonica, il giornalista ha gettato nuova luce sulle prospettive di Lukaku, attualmente sotto i riflettori per un possibile trasferimento al Napoli. Secondo il giornalista, il belga potrebbe presto indossare la maglia azzurra, sostituendo Victor Osimhen nel progetto di Antonio Conte.

“Osimhen al PSG? Se non è il PSG sarà un’altra squadra, ma non è al centro del progetto tecnico di Conte come ha detto l’allenatore stesso. Lukaku? Viene a Napoli senza le coppe perché in panchina c’è Conte che è il suo allenatore preferito. In questi giorni i due si stanno sentendo”, ha rivelato Caiazza.