Spinazzola: “La mia famiglia impressionata da Napoli, Conte ha inciso molto sulla mia scelta. Non vedo l’ora di giocare con Kvara, penso che possiamo divertirci tanto”

Il nuovo esterno del Napoli Leonardo Spinazzola parla della sua scelta, del ruolo con Conte e delle aspettative per la prossima stagione.

Dimaro, 17 luglio 2024 – Leonardo Spinazzola, nuovo esterno del Napoli, ha tenuto una conferenza stampa a Dimaro, toccando vari temi sul suo trasferimento e sulle aspettative per la nuova stagione. “Ho scelto Napoli perché sono convinto di poter dare tanto e ci possiamo divertire”, ha dichiarato il calciatore, sottolineando l’importanza del motto “amma faticà”.

Conte e il Ruolo in Campo

Spinazzola ha evidenziato l’impatto positivo di Antonio Conte sulla sua decisione di unirsi al club partenopeo:

“La mia decisione di accettare Napoli? Ho scelto Napoli perché sono convinto che posso dare ancora tanto, e sono convinto che ci possiamo divertire. Il motto amma faticà ci sta tutto, e ci sono tante motivazioni, grazie anche le motivazioni che ci dà Conte che ogni giorno fa salire sempre di più l’asticella. Conte ha inciso molto sulla mia scelta, noi dovevamo incontrarci molto prima, e mi ha convinto lui e la squadra”.

Il giocatore ha anche parlato del suo legame con Romelu Lukaku, con cui è in contatto frequente, sebbene non abbiano discusso di un eventuale incontro sul campo: “Se ho sentito Lukaku? Io e Lukaku ci sentiamo spesso, ma non abbiamo parlato della possibilità di incontrarci.

Riguardo alla sua forma fisica, Spinazzola ha ribadito la volontà di migliorare:

“Il mister cerca di spingerti oltra al limite, e cerca di farlo sia mentalmente che fisicamente. Ha dei concetti molto validi, ma è ancora presto per l’inizio del campionato c’è ancora tanto lavoro da fare. Tutto quello che mi circonda mi ha fatto dipingere come uno che fa poche partite, prima del mio infortunio, ho giocato tanto, poi ho avuto qualche problema. Io penso che il mister mi darà una grande mano, perché ti spinge oltre il limite. E sicuramente il mio stato di forma sarà molto più in alto rispetto a qualche tempo fa. I miei punti forti sono la mia corsa, la mia imprevedibilità, la mia fase difensiva può essere il mio lato debole. Abbiamo molta volta di dimenticare la stagione dello scorso anno e lo dimostra anche il fatto di voler arrivare anche quando le gambe non vanno più. Possiamo toglierci tante soddisfazioni. Mi piacerebbe tornare in Nazionale. Il calcio italiano ha fatto ottime cose in questi ultimi anni, ma penso che i club stiano facendo grandi cose”.

Il trasferimento a Napoli ha colpito profondamente la sua famiglia: “Sono rimasti impressionati dall’accoglienza della città. Mio figlio è un grande fan di Maradona e mi ha già chiesto la maglia di Diego”, ha raccontato con entusiasmo.

Parlando del suo ruolo in campo, Spinazzola ha sottolineato l’importanza della flessibilità: “Il mister ci chiede di entrare in mezzo al campo. Anche se ieri ero a destra, mi sono sentito a mio agio”. Ha anche comparato il gioco di Conte a quello di Gasperini, notando una maggiore dinamicità rispetto al passato.

Obiettivi e Mentalità

Concludendo, Spinazzola ha affermato che la squadra deve “dimenticare la stagione precedente” e lavorare duramente:

“Il mister è stato chiaro, dobbiamo mettere chiuso nel cassetto l’annata precedente per non commettere gli stessi errori, però dobbiamo spingere e fare il massimo. Noi adesso dobbiamo pensare ad allenarci, fare gruppo e diventare una famiglia, e poi a marzo-aprile capiremo cosa faremo. Ma la cosa che dobbiamo fare come ha detto il mister è quella di dare fastidio a tanti”.

“Penso di poter giocare più vicino alla porta, non vedo l’ora di giocare con Kvara e penso che possiamo divertirci tanto. Dobbiamo dare fastidio a tante squadre, ma prima dobbiamo iniziare a faticare, fare gruppo, dobbiamo saper faticare anche sull’aspetto mentale. Dobbiamo divertirci, portare in campo i concetti dei mister, ma anche saper lavorare mentalmente e potremmo così far bene”, ha dichiarato il calciatore del club partenopeo.

Infine, il calciatore ha messo in evidenza l’importanza del recupero e della dieta: “Dopo ogni allenamento, è fondamentale massaggiarsi o fare un bagno. Seguiamo una dieta sana, stiamo mangiando bene e ci prepariamo per affrontare al meglio la stagione”.

Il Napoli, con Spinazzola in rosa, si prepara a una stagione ricca di sfide e ambizioni, con la volontà di fare la differenza sia in campo che fuori.