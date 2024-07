KISS KISS – Accordo totale tra Osimhen e il PSG, ADL apre allo sconto sulla clausola

Calciomercato in fermento: Kolo Muani si prepara a trasferirsi all’Atletico Madrid mentre il PSG punta forte su Victor Osimhen.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Sono ore decisive per il futuro di Victor Osimhen, che sembra essere al centro di un intreccio di trasferimenti che coinvolge alcuni dei nomi più caldi del calciomercato europeo. Dopo l’addio di Alvaro Morata, l’Atletico Madrid è pronto a mettere a segno un colpo importante, puntando su Randal Kolo Muani, attaccante del Paris Saint-Germain.

Kolo Muani verso la Liga, Osimhen corre in Francia

L’Atletico ha avviato i contatti con il PSG per chiudere l’affare Kolo Muani entro l’inizio della prossima settimana. Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, l’operazione si preannuncia rapida, ma restano da definire alcuni dettagli cruciali, come la formula del trasferimento e le cifre richieste dal club parigino. Kolo Muani ha già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi in Spagna e attende notizie dal suo entourage.

Contemporaneamente, il PSG non perde tempo e si sta muovendo per ottenere Osimhen. Nelle ultime 72 ore, i contatti tra le parti si sono intensificati e la trattativa è entrata nel vivo. Fonti vicine alla situazione confermano che c’è già un accordo tra il nigeriano e il PSG. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha aperto a un possibile sconto sulla clausola rescissoria, escludendo però qualsiasi contropartita proposta da Luis Campos.

Se tutto procederà senza imprevisti, Osimhen lascerà Napoli per una cifra che si aggira tra i 100 e i 105 milioni di euro. Questo rappresenterebbe un colpo significativo per il PSG, che punta a rinforzare il proprio attacco con un bomber di grande livello.

Nel caso in cui l’affare Kolo Muani non dovesse concretizzarsi, l’Atletico Madrid ha messo nel mirino anche Gonçalo Ramos, altro talento del PSG. Luis Enrique avrebbe meno remore nei confronti del portoghese, rendendolo un’alternativa concreta.