Spinazzola brillante, Rafa Marin delude. Repubblica: “E’ stato un po’ macchinoso”

Il quotidiano La Repubblica ha espresso un giudizio critico sulla prestazione di Rafa Marin durante l’amichevole contro l’Anaune.

È ancora presto per trarre conclusioni definitive sul futuro tattico del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, ma il primo test amichevole ha fornito alcune indicazioni sui nuovi arrivati. Tra i giocatori in evidenza, Elia Caprile e Leonardo Spinazzola hanno mostrato buone qualità, mentre per Rafa Marin la situazione è più complessa.

La Prestazione di Rafa Marin

Marin, centrale difensivo arrivato dal Real Madrid, è stato schierato sulla destra della difesa e, secondo La Repubblica, ha evidenziato alcune difficoltà, apparendo “un po’ macchinoso”. Questo potrebbe essere attribuito agli intensi allenamenti che stanno caratterizzando la preparazione del Napoli, e che sembrano aver influito maggiormente su di lui rispetto ai compagni di squadra.

Nonostante la sua prestazione non sia stata all’altezza delle aspettative, il giudizio è rimandato, considerando che anche i suoi compagni di reparto, Rrahmani e Juan Jesus, hanno mostrato segni di fatica. Ecco quanto si legge su Repubblica:

“Rafa Marin ha giocato a destra ed è apparso un po’ macchinoso, pagando dazio più dei suoi compagni ai faticosi allenamenti in corso. Giudizio dunque giocoforza rimandato, come del resto per i suoi compagni di reparto: nella circostanza Rrahmani e Juan Jesus”.

Nonostante le critiche, la presenza di Marin nel prossimo incontro amichevole contro il Mantova, previsto per sabato 20 luglio, è altamente probabile. Questo offrirà al difensore spagnolo un’altra occasione per adattarsi al nuovo sistema di gioco e dimostrare il proprio valore.