Spinazzola e l’arrivo a Napoli: “Mio figlio ha subito voluto la maglia di Maradona”

Leonardo Spinazzola ha ufficialmente preso piede nella sua nuova avventura con il Napoli e, durante la conferenza stampa di oggi, ha condiviso un aneddoto che racchiude l’amore per la città e la sua storia calcistica. Il difensore ex Roma ha rivelato come l’arrivo a Napoli sia stato un momento speciale non solo per lui, ma anche per la sua famiglia.

Spinazzola ha accettato senza esitazioni la proposta del club azzurro, attratto dal corteggiamento di Antonio Conte e dalla possibilità di giocare davanti a una delle tifoserie più appassionate d’Europa. “L’impatto con la città è stato molto bello. Mio figlio più grande si è subito catapultato nella realtà di Napoli”, ha dichiarato il calciatore.

Il sogno di un giovane tifoso

Durante i due giorni trascorsi in città prima di partire per Dimaro, Spinazzola ha notato la grande passione dei napoletani. “Mio figlio seguiva già Maradona nei video e, non appena abbiamo messo piede qui, mi ha subito chiesto la maglia. Questo mi ha colpito profondamente”, ha raccontato con entusiasmo.