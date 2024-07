De Laurentiis sorprende tutti: le sue parole risuonano come una vera e propria ammissione di colpa

Durante il ritiro di Dimaro il presidente Aurelio De Laurentiis ribadisce la sua delega ai nuovi dirigenti e allenatori.

Aurelio De Laurentiis ha stupito i presenti durante il ritiro del Napoli, rispondendo alle domande dei giornalisti con una rinnovata determinazione. “Hanno fatto una bella risemina, i miei collaboratori”, ha affermato il presidente, sottolineando il grande lavoro svolto dal nuovo staff tecnico e dirigenziale.

Un cambio di rotta

Quest’anno, De Laurentiis ha deciso di delegare maggiormente le responsabilità, affidando il comando a figure di grande esperienza. Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna e l’allenatore Antonio Conte, affiancato dal fidato Lele Oriali, sono i protagonisti di questo cambiamento. Questo approccio segna l’inizio di una nuova era per il Napoli, tanto attesa dai tifosi e dagli addetti ai lavori.

Dopo aver portato il club al trionfo dello scudetto, De Laurentiis ha preso atto degli errori commessi in passato e ha scelto di non ripetere gli stessi passi. “Ci sono uomini di campo a cui chiedere conto”, ha ribadito, evidenziando la sua volontà di mantenere una certa distanza dalle decisioni quotidiane della squadra.

Con l’arrivo di Conte, il Napoli punta a rafforzare la propria identità e a competere ai massimi livelli sia in campionato che in Europa. La nuova gestione promette freschezza e dinamismo, elementi essenziali per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide.