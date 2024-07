Quasi fatta per Gaetano al Cagliari a titolo definitivo: il ritorno al club che l’ha lanciato

Gianluca Gaetano sta per siglare un accordo definitivo con il Cagliari, tornando al club che lo ha lanciato in Serie A con Claudio Ranieri.

Gianluca Gaetano è prossimo a un clamoroso ritorno al Cagliari, squadra che lo ha visto emergere ai tempi di Claudio Ranieri. Il centrocampista classe 2000, originario di Cimitile, sembra destinato a lasciare il Napoli per abbracciare definitivamente la causa rossoblù.

Reduce da una positiva parentesi di sei mesi in Sardegna, in cui ha collezionato assist e gol decisivi, Gaetano ha manifestato la volontà di giocare con maggiore continuità. Il Cagliari, dunque, si è mosso tempestivamente per accontentare le sue richieste, puntando a chiudere l’operazione in queste ore.

Il talento napoletano è stato tra i protagonisti assoluti della prima parte del ritiro estivo del Napoli sotto la guida di Antonio Conte, ma ha preferito cercare nuove opportunità altrove. L’interesse di club come la Lazio e il Parma di Pecchia era palpabile, ma è il Cagliari ad aver mosso i passi più concreti per assicurarsi il giocatore a titolo definitivo.

Con l’ufficializzazione imminente del trasferimento, Gaetano si appresta a tornare nella squadra che lo ha visto crescere, pronta a scommettere nuovamente sul suo talento per il futuro in Serie A.