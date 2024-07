SKY – Mario Rui pronto a dire addio al Napoli. A destra può arrivare un esterno offensivo

Napoli si prepara a dire addio a Mario Rui: Antonio Conte valuta Spinazzola, Dedic e Vanderson per rafforzare il reparto difensivo.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, Mario Rui è destinato a lasciare il Napoli nelle prossime settimane, indipendentemente dagli sviluppi del ritiro estivo. Questa certezza è stata confermata dalla redazione di Sky Sport, che ha anticipato l’imminente addio del difensore portoghese.

L’attenzione ora si sposta sul possibile rimpiazzo. Secondo Luca Marchetti, giornalista e esperto di calciomercato per Sky Sport, il Napoli potrebbe non limitarsi a Leonardo Spinazzola come unica opzione per il ruolo di esterno. Durante una recente intervista su Radio Marte nel programma ‘Forza Napoli Sempre – Summer Edition’, Marchetti ha sottolineato la possibilità che il club azzurro punti a un esterno offensivo per il lato destro.

“Con Mathias Olivera e Pasquale Mazzocchi in grado di operare efficacemente sulla fascia sinistra, c’è spazio per valutare l’introduzione di un nuovo giocatore sul lato opposto”, ha dichiarato Marchetti. “La domanda principale è se i profili di Amar Dedic e Vanderson siano sostenibili dal punto di vista economico. Inoltre, si deve considerare la posizione di Giovanni Di Lorenzo e la possibilità di utilizzare Mazzocchi come sua alternativa primaria a destra.”

Il commento del giornalista evidenzia un interesse del Napoli a migliorare le opzioni offensive sulla fascia destra, fornendo al tecnico Antonio Conte maggiori alternative tattiche. “Questo periodo di valutazione a Dimaro sarà cruciale per prendere decisioni”, ha concluso Marchetti. “L’obiettivo è fornire a Conte un’alternativa più incisiva e offensiva sulla fascia destra.”