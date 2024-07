Il discorso di Conte alla squadra: il “cazzeggio” non sarà possibile. Alberghi blindati e zero giorni di riposo

Antonio Conte vuole subito cominciare alla grande la nuova stagione: regole severe, alberghi blindati e zero giorni di riposo.

Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, ha fissato un rigido protocollo per la sua squadra in vista della prossima stagione. Il tecnico italiano ha annunciato che non ci saranno giorni di riposo per i giocatori e gli alberghi dove alloggeranno saranno completamente blindati.

L’obiettivo di Conte è chiaro: ottenere risultati immediati fin dalla prima partita ufficiale della stagione. Il 10 agosto, allo stadio Maradona, il Napoli affronterà il Modena per la Coppa Italia, seguito dall’esordio in Serie A il 18 agosto contro l’Hellas Verona.

Salvatore Caiazza, scrivendo per Il Roma, ha sottolineato che Conte non lascia nulla al caso e ha programmato un discorso motivazionale per l’intera squadra, inclusi i nuovi arrivati, che dovranno assimilare immediatamente il suo approccio.

“Bisogna fare la differenza già dalla prima partita ufficiale della prossima stagione. Il 10 agosto alle 21 al Maradona ci sarà il match di Coppa Italia con il Modena. Poi il 18 l’esordio in Serie A in casa dell’Hellas Verona. Ha tutto fissato nella mente don Antonio”.

“Non ci saranno scuse,” ha dichiarato Conte secondo quanto riportato da Caiazza, “ogni giocatore dovrà seguire un vademecum preciso. Il ‘cazzeggio’ non sarà tollerato, e gli alberghi saranno vigilati per garantire che nessun estraneo possa entrare. I giocatori trascorreranno il loro tempo a riposare in albergo, senza giorni liberi concessi.”

Queste misure estreme includono la sicurezza completa degli alberghi a Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, dove nessun ospite esterno sarà ammesso, fatta eccezione per pochi amici del presidente che dovranno rimanere al di fuori dell’ambiente calcistico.

“Sia a Dimaro Folgarida che a Castel di Sangro gli alberghi saranno blindati. Non saranno ammessi ospiti estranei. Il presidente porterà qualche amico ma dovrà rimanere fuori dai contesti calcistici.Conte, comunque, saprà anche caricare i suoi ragazzi”.

Conte è noto per il suo approccio disciplinato e motivante, capace di caricare i suoi giocatori per massimizzare le prestazioni sul campo. Con queste nuove regole, sembra determinato a plasmare il Napoli secondo la sua visione, garantendo che ogni membro della squadra sia completamente concentrato sull’obiettivo comune.