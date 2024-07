Napoli su Wesley, dal Brasile: “Prima offerta di 20mln”. Ma Cafu spinge per favorire la Roma

Il Brasile si mette sugli attenti mentre cresce l’interesse di Roma, Napoli e altre squadre europee per il brasiliano Wesley.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Il Napoli ha avanzato un’offerta di 20 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista brasiliano Wesley, scatenando un’onda di interesse sia in Europa che in Brasile. La notizia ha guadagnato attenzione internazionale soprattutto dopo l’intervento di Cafu nelle trattative.

Diego Mezzogiorno, giornalista di Sky Brasile, ha confermato durante un’intervista a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli che il club partenopeo ha formulato la sua prima proposta ufficiale per il giocatore. Nonostante non sia stato ancora raggiunto un accordo definitivo, l’entrata in scena di Cafu ha aggiunto un nuovo ‘twist’ alla vicenda. Il leggendario ex calciatore brasiliano sta spingendo affinché Wesley scelga la Roma anziché il Napoli, rendendo la situazione ancora più complessa.

“C’è una trattativa col Napoli che ha fatto una prima offerta di circa venti milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore. Non hanno ancora raggiunto un accordo, ma nelle ultime ore è entrato in campo Cafu che vorrebbe portarlo alla Roma. Il brasiliano vorrebbe privilegiare i giallorossi nella trattativa per il talentuoso calciatore”.

La notizia è arrivata come una sorpresa, specialmente in Italia dove il focus del Napoli sembra essere principalmente sulla difesa e sui rinnovi contrattuali.